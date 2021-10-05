共機頻擾台！蔡英文投書外媒：台灣遇到壓迫不會屈服

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她說，在經歷疫情之後，現在，威權體制更深信他們的治理模式比起民主制度更符合21世紀的需求，這也引發意識形態的角力，而台灣就處在這體制角力的要衝，有蓬勃民主和受西方影響的台灣，同時也受到中華文明的影響及亞洲傳統的形塑，其屹立不搖和持續繁榮，牴觸了中共的論調，也阻礙了中共稱霸區域的野心。
蔡英文說，台灣的永不放棄，以及對民主的堅持，雖然被排除在國際組織之外，仍跨越阻礙，矢志做負責任的利害關係者。台灣的努力，終於激發其他國家重新評估，這個處於新的意識形態衝突前線的台灣所擁有的自由民主國家價值。隨著各國逐漸認清中共構成的威脅，也應了解與台灣合作的價值，並謹記，若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難，也意味著，在當今全球價值競賽中，威權主義較民主主義占上風。
蔡英文說，印太是全球成長最快的區域，與21世紀的進程發展息息相關。印太區域的興起，在貿易、製造、研究和教育等各領域，提供許多機會，但也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，如果處理不當，可能對國際安全和全球經濟造成重大影響。更強勢、自滿的威權主義興起，引發這些緊張局勢，並挑戰自二次大戰結束以來，自由民主秩序所界定的國際關係。
蔡英文說，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續2位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。2020年以來，中國人民解放軍的機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線，貫穿臺灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。
蔡英文說，儘管情勢令人擔憂，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協。在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。也就是說，維護區域安全仍將是臺灣整體政策的要務。就如2016年以來台灣政府所一再重申，只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。我們期待能清楚瞭解外在環境的威脅及機會，以迎接挑戰。
蔡英文說，台灣也致力與區域間的行為者合作，確保區域穩定。今年3月，台灣與美國簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，此工作小組將促進美國海岸巡防隊及台灣海巡署雙方溝通並分享資訊，也將針對共同目標深化合作，例如保護海洋資源、打擊「非法、未報告及不受規範」漁業活動等。台灣希望以此模式擴展與其他印太區域夥伴的非軍事合作。
蔡英文說，台灣已進行一系列軍隊現代化和組織改造，以妥善因應現在和未來的挑戰。除了戰鬥機等傳統戰力，台灣也大量投資在不對稱戰力，包括移動式陸基反艦飛彈，並將於 2022 年成立「國防部全民防衛動員署」，此項軍事改革將確保訓練有素、裝備精良的後備戰力，能成為正規軍隊可靠的後援。這些行動都是為了提升台灣的自主整備度，展現台灣願意承擔責任的態度，台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然。
蔡英文說，台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但是，如果我們的民主和生活方式遭受威脅，臺灣必將竭盡全力捍衛自己。儘管數十年來被孤立，但台灣人民已經成功地在國際社會中占有一席之地，蛻變為印太區域的經濟強國，也是發展最蓬勃的民主國家之一。
蔡英文表示，雖然COVID-19疫情在2021年春升溫，台灣仍向世界證明，民主制度可以有效因應疫情，除善用人工智慧、大數據和網絡監測外，也會妥善使用收集到的資訊。此次疫情也讓台灣有機會和世界分享經驗，提供急需的醫療援助。長期被排拒在「世界衛生組織」(WHO)等國際組織之外，台灣必須自行設法與國際夥伴合作溝通。雖然被聯合國及多邊國際組織排拒在外，卻強化了我們的韌性，激發我們以創新思維因應挑戰，處理各種危機。
蔡英文說，過去兩年來，台灣的防疫表現，及對世界各國的援助與合作，再再展現台灣能扮演的重要角色，以及台灣為何重要。展望未來，台灣的高科技產業，尤其是先進半導體生產，將繼續振興全球經濟。台灣在捍衛其民主生活方式的同時，亦展現其平衡與各國關係的能力，這將持續啟發區域內其他國家。
蔡英文強調，台灣從未迴避挑戰，儘管世界形勢艱鉅，但這為台灣提供了前所未有的契機。台灣應逐漸被民主國家視為是在維持與威權國家的經貿交往，及捍衛定義其社會的民主價值理念之間取得平衡的解方。雖然長期被冷落，台灣已經準備好成為全球一股良善的力量，在國際舞台上扮演與其能力相符的角色。
總統府指出，《外交事務》是美國外交關係協會所發行的雙月刊，也是美國最具影響力的國際事務暨外交政策期刊，針對全球重要事件提出重要概念、分析、論證之首選國際論壇。讀者多為美國政治菁英，不僅為美國決策圈人士必讀刊物，亦為全球國際關係相關領域人士重要資訊來源，影響力廣泛深遠。