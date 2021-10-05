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台灣房價收入比惡化　外銀：央行還會有進一步抑制措施

▲中央銀行祭出三波打炒房措施，不過，外銀認為台灣房價收入比仍在惡化，央行還會有進一步的抑制措施。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央銀行祭出三波打炒房措施，不過，外銀認為台灣房價收入比仍在惡化，央行還會有進一步的抑制措施。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-10-05 17:20:41

中央銀行祭出三波打炒房措施，公股行庫也調高特定區域第二戶房貸利率，不過，外銀認為台灣房價所得比確實在惡化，相較新加坡、韓國及日本等主要國家還高，整體房價負擔還是比較高，預期台灣央行後面陸續還會有進一步抑制性措施。至於何時才會升息？最快也要到明年第2季。

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星展銀行今（5）日舉辦2021年第4季經濟展望線上記者會。由於央行近期再祭出第三波打炒房措施，市場也關注後續央行是否會再有進一步動作。對此，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為。如果就房價收入比來看，台灣確實在惡化，以內政部數據來看，台北地區房價收入比已達15、16倍，這還是二手房。

若就國際統計數字來看還要更高一些。馬鐵英說，國際數據台灣整體房價收入比有20多倍，台北地區大約30多倍，雖然比中國大陸一線城市北京、上海等低，但若與新加坡、韓國及日本等主要國家相比，還是比較高，台灣整體房價負擔還是較高，因此她預期央行後續還會有進一步抑制性措施。

不過，她認為現階段央行還是比較傾向針對性措施，即所謂選擇性信用管制或是宏觀審慎措施，等到未來台灣整體經濟復甦更完整，包括就業市場及各產業復甦不均衡現象開始改善，下階段央行貨幣政策可能就會全面緊縮、升息。

至於台灣央行升息的時點，根據星展集團預測應在明年第4季升息，不過，馬鐵英說如果台灣疫情可以持續控制，消費順利復甦，明年上半年可望看到就業市場恢復、失業率回到疫情前水準，在此情況下，央行可能提前在明年第3季、甚至第2季升息都有有可能。

此外，星展集團今日公布最新經濟預測，由於資本支出表現優於預期，對台灣今年經濟成長率預測值也從5%上修至5.5%，並將2021年CPI通膨預測從1.5%調高到1.7%。另考慮到出口放緩的影響，目前對2022年台灣經濟成長率預測維持在2.8%。

對於台灣申請加入CPTPP的看法，馬鐵英認為台灣還是需要結構性改革與政策性調整，這對台灣來說這是往好的方向走，台灣若能加入CPTPP，對提升台灣貿易競爭力與維持經濟成長潛能有幫助。

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