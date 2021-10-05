宣傳熊好券 柯文哲找議員扮魷魚遊戲「木娃娃」玩木頭人
因應疫情後振興台北市經濟，台北市政府推出「熊好券」消費券，不過不僅至今民眾預約數量未滿，就連號稱白名單中有8萬間店家的特約商家預約，至今仍只有5000多店家登記申請為特約店家。眼見8日起熊好券消費活動即將開跑，台北市長柯文哲為了推廣熊好券，今（5）日下午與身著魷魚遊戲「木偶裝」的議員游淑慧一同拍攝宣傳短片，希望能帶動民眾與商家登記意願。
記者丁上程／台北報導
2021-10-05 17:26:10｜2021-10-05 17:57:16
游淑慧與柯文哲今天下午在北市府前廣場一同拍攝宣傳影片，被經過的記者、路人目擊。游淑慧誠意十足的穿著 韓劇《魷魚遊戲》中的木娃娃衣服，與柯文哲、熊讚、北市副發言人黃瀞瑩、魏佑任等人一起在府前廣場玩起木頭人遊戲。
柯文哲在拍攝完畢之後受訪時，被問到是否有看過《魷魚遊戲》？柯文哲表示，他只知道很搞笑怎麼會找游淑慧，幕僚說游淑慧很像，他問說游淑慧確定願意拍？幕僚說游淑慧很高興。柯文哲說，拍攝影片是為了促銷熊好券，目前才綁到60幾萬人，北市目標110萬，他覺得最後2天要密集廣告，8日就截止到期，剩下3天而已。
北市府發言人陳智菡說，台北市為了振興店家，送出百萬張熊好券，直接送coupon給民眾折抵消費，讓台北店家增加買氣與收入，北市府也希望更多店家加入「熊好店家」的行列，與同仁在構思腳本的時候，就想到最近最夯的魷魚遊戲影集，想說市長來玩一二三木頭人應該很合適、沒難度。
陳智菡指出，當想到誰要扮演影集裡最吸睛的木頭娃娃時，當然馬上聯想到游淑慧，畢竟網友大推相似度高達90%，她送出邀請時還很緊張，怕冒犯了，沒想到游淑慧超爽快地答應，真的很感謝游淑慧議員協助，為宣傳市政影片大加分。若有意加入熊好店家行列的商家，可以參照這個網址。