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深耕林園地區教育！中油石化部助林園高中興建圖資大樓

▲台灣中油公司石化事業部贊助高雄市林園高中規劃興建現代化的圖資大樓。(圖／記者黃守作攝，2021.10.05)
▲台灣中油公司石化事業部贊助高雄市林園高中規劃興建現代化的圖資大樓。(圖／記者黃守作攝，2021.10.05)

記者黃守作／高雄報導

2021-10-05 21:30:00

台灣中油公司石化事業部贊助高雄市林園高中1億7千7百萬元，規劃興建現代化的圖資大樓，預計於113年年底完工，將可提供學生更完善的學習環境。

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中油石化事業部執行長陳國棟表示，該事業部深耕林園地區，除了專注工廠操作穩定外，也關心地方發展，在立法委員林岱樺的促成下，將協助林園高中興建現代化的圖資大樓，結合林園文化建築特色及教育需求，規劃綠能圖書館及閱覽室、化工專科教室、AI智慧電腦教室、綠色材料化學實驗室及循環經濟教育展示館等，以提供學生更完善的學習環境。

▲高雄市林園高中為台灣中油公司石化事業部培育石化人才。(圖／記者黃守作攝，2021.10.05)
▲高雄市林園高中為台灣中油公司石化事業部培育石化人才。(圖／記者黃守作攝，2021.10.05)
陳國棟指出，石化事業部自103年起與林園高中簽訂產學合作，設立化工科學班，至今已有64位畢業生成為石化事業部正式員工，未來圖資大樓啟用後，將更提升林園高中師生的教學與學習效率，不僅可提高林園高中的競爭力與升學率，對於石化事業部來說，也是在投資未來加入中油的優秀子弟兵。

陳國棟說，中油石化事業部對內也積極進行廠內的老舊設備汰換，並導入「循環經濟」的概念，引進二氧化碳捕捉及再利用等先進減碳技術，降低環境負擔，同時提升工安與生產效率，期盼未來在經濟及環保方面達到雙贏。

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