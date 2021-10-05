深耕林園地區教育！中油石化部助林園高中興建圖資大樓
台灣中油公司石化事業部贊助高雄市林園高中1億7千7百萬元，規劃興建現代化的圖資大樓，預計於113年年底完工，將可提供學生更完善的學習環境。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-05 21:30:00
中油石化事業部執行長陳國棟表示，該事業部深耕林園地區，除了專注工廠操作穩定外，也關心地方發展，在立法委員林岱樺的促成下，將協助林園高中興建現代化的圖資大樓，結合林園文化建築特色及教育需求，規劃綠能圖書館及閱覽室、化工專科教室、AI智慧電腦教室、綠色材料化學實驗室及循環經濟教育展示館等，以提供學生更完善的學習環境。
陳國棟指出，石化事業部自103年起與林園高中簽訂產學合作，設立化工科學班，至今已有64位畢業生成為石化事業部正式員工，未來圖資大樓啟用後，將更提升林園高中師生的教學與學習效率，不僅可提高林園高中的競爭力與升學率，對於石化事業部來說，也是在投資未來加入中油的優秀子弟兵。
陳國棟說，中油石化事業部對內也積極進行廠內的老舊設備汰換，並導入「循環經濟」的概念，引進二氧化碳捕捉及再利用等先進減碳技術，降低環境負擔，同時提升工安與生產效率，期盼未來在經濟及環保方面達到雙贏。