發喜餅給親戚反遭公審「不會做人」！紅包金額曝光網傻眼
不少新人結婚之時，會選擇舉辦盛大的宴會，邀請親朋好友一起慶祝同樂，除此之外還會發喜餅，分享喜悅。不過就有位剛結婚的新人透露，因為發喜餅的事和遠房親戚鬧不愉快，對方在親戚間「公審洗臉」他不會做人、「很吝嗇」，但他公布對方包的紅包金額反擊，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 17:43:46
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，詢問大家「喜餅一個家庭都發幾份？」透露自己最近剛結婚，老婆的一個遠房親戚、「根本不會想聯繫的那種」，沒想太多送了一份喜餅過去，結果對方有個成家的小孩一起住，對於只收到一份喜餅很不滿，在親戚間「公審」批評原PO，認為原PO「不會做人、吝嗇、沒大沒小」，搞得全親戚都知道他們家只收到一份喜餅。
原PO無奈表示，「收你一包紅包六百元，搞的好像美金一樣，講的恩情大過天」最後請教大家，「真心詢問一份錯了嗎？」問題曝光網友幾乎一面倒力挺原PO，紛紛留言回覆說，「1包紅包1份餅，沒毛病啊」、「600好意思公審喔」、「這年頭貪心的親戚還真不少欸」、「包600還敢公審，開眼界了」、「是以為599吃到飽？」、「真的錯了，連那一盒都不該給的。那種人不配沾你們的喜氣」、「一戶就是一份餅，沒人敢說要兩份的」。
不過也有網友認為，「沒聯絡的就不用給帖了吧」、「根本不會想聯繫的那種就不要寄了」、「基本上一戶一盒，一戶內如果有同住兄弟分開包就看幾份回幾份喜餅，有年紀大長輩再另外送一份，大概就這樣不會失禮」。（編輯：倪浩軒）