放寬防疫規定　陳其邁：口罩在未來生活不可或缺

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高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑，除了開放非同住家人打麻將、室內聚會及野餐外，外送員也可上樓送餐，但眾至公園、澄清湖、柴山，甚至打籃球仍規定要戴口罩，也不開放邊走邊吃。
陳其邁表示，宴席間避免逐桌敬酒，醫院的美食街仍應該要使用隔板，有的醫學中心仍未開放內用，還是只能外帶，若醫療院所有更嚴格的規定，也請大家配合。至於非同住者也放寬可以在室內社交聚會，但為避免室內長時間接觸可能的傳染風險，建議全程戴口罩。
陳其邁也希望在防疫措施鬆綁的過程中，還是需有些必要措施可以降低不特定感的風險；對申請復業的KTV從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天的規定，他表示會比照長照機構，有需要的KTV可由市府免費提供未接種從業人員每7天1欠的快篩試劑。
陳其邁也同意外送餐點可以送上樓，但必須配合社區出入管制及實聯制，如需上樓務必戴口罩，至於民眾開車時，若單獨開車且未開車窗就可不用戴口罩。另也可在家與朋友打麻將與桌遊嗎，不過要全程戴口罩，落實雙手清潔消毒，保持環境通風。也可與家人或特定對象在戶外野餐，若是不特定對象應保持社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。