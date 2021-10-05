COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

放寬防疫規定　陳其邁：口罩在未來生活不可或缺

▲高雄市長陳其邁今天宣布最新防疫規定時表示，疫情緩和後會有防疫新生活，除了接種疫苗、保持社交距離，口罩在未來生活不可或缺。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天宣布最新防疫規定時表示，疫情緩和後會有防疫新生活，除了接種疫苗、保持社交距離，口罩在未來生活不可或缺。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-05 18:17:43

高雄市52天0本土個案，市長陳其邁今(5)宣布最新防疫規定時表示，疫情緩和後會有防疫新生活，除了接種疫苗、保持社交距離，口罩在未來生活不可或缺。外出時還是應全程佩戴口罩，在公園、大馬路上走，因為還是會碰到不特定的對象，所以還是要戴上口罩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市自即日起放寬餐飲等相關防疫規定。（圖／高市府提供）
▲高市自即日起放寬餐飲等相關防疫規定。（圖／高市府提供）

▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）

高雄市因應中央流行疫情指揮中心防疫規定，陳其邁在今天也特別召開防疫記者會中宣布即日起放寬餐飲內用不限隔板、1.5公尺間距等，仍建議避免離桌敬茶酒。而KTV等休閒娛樂場所也開放營業，但需戴口罩唱歌，最快今天下午5點後可營業，他要求經發局在24小時內完成申請程序。

▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）

▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）

▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）
▲高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑。（圖／高市府提供）

高市府在記者會中也提供防疫解封相關Q&A為民眾解惑，除了開放非同住家人打麻將、室內聚會及野餐外，外送員也可上樓送餐，但眾至公園、澄清湖、柴山，甚至打籃球仍規定要戴口罩，也不開放邊走邊吃。

陳其邁表示，宴席間避免逐桌敬酒，醫院的美食街仍應該要使用隔板，有的醫學中心仍未開放內用，還是只能外帶，若醫療院所有更嚴格的規定，也請大家配合。至於非同住者也放寬可以在室內社交聚會，但為避免室內長時間接觸可能的傳染風險，建議全程戴口罩。

陳其邁也希望在防疫措施鬆綁的過程中，還是需有些必要措施可以降低不特定感的風險；對申請復業的KTV從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天的規定，他表示會比照長照機構，有需要的KTV可由市府免費提供未接種從業人員每7天1欠的快篩試劑。

陳其邁也同意外送餐點可以送上樓，但必須配合社區出入管制及實聯制，如需上樓務必戴口罩，至於民眾開車時，若單獨開車且未開車窗就可不用戴口罩。另也可在家與朋友打麻將與桌遊嗎，不過要全程戴口罩，落實雙手清潔消毒，保持環境通風。也可與家人或特定對象在戶外野餐，若是不特定對象應保持社交距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀