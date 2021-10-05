成功大學完美交棒國體大 110全大運圓滿落幕

110年全國大專校院運動會復辦為期5天6項賽事圓滿落幕，今(5)日下午在國立成功大學光復田徑場舉行熄聖火與交旗儀式。教育部體育署副署長洪志昌、國立成功大學校長蘇慧貞，以及下一屆承辦全大運國立體育大學校長邱炳坤皆出席與會。





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洪志昌表示，110全大運是繼東京奧運後，台灣首場大型運動賽事，包括奧運金牌得主舉重女神郭婞淳、黃金右臂鄭兆村、跨欄女神謝喜恩、向俊賢、謝昀庭、陳柏任等奧運國手紛紛奪金，再寫賽事精彩紀錄。共有11項15人次破全國紀錄，以及37項75人次破大會紀錄，共頒出351面金牌。











此次賽事共有7,391位選手、2,206位裁判、教練等，創下14,770參賽人次。150所大學運動好手用精彩表現為賽會畫下完美句點。洪志昌宣布110年全大運圓滿成功，並由成大校長蘇慧貞將大會會旗交接給國立體育大學校長邱炳坤，相約明年桃園見。











蘇慧貞表示，成大以對文化與責任的尊重與守諾，自109年11月4日責無旁貸地接下全大運會旗，歷經336天日夜更替，全大運史無前例遇上疫情停辦後復辦，成大團隊的每一位同仁沒有放棄，共同一一挺過，攜手堅定完成這份光榮使命。一場大型賽事的成功，需要公部門、所有參與學校及民眾、社會各界熱情的支持和參與，誠摯感謝各界的支持，共同締造了不一樣的、精彩的、令人感動的110全國大專校院運動會。











110全大運有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、柔道、跆拳道、射箭、擊劍、舉重、射擊、空手道、橄欖球、軟式網球、角力、木球共18個競賽種類。其中，游泳、桌球、跆拳道、擊劍、拳擊5種賽事於110年5月15日完賽。110年10月成大復辦6種賽事，包含：田徑、羽球、網球、射箭、舉重、橄欖球。體操、柔道、空手道、軟式網球、角力、木球交由大專體總各單項運動委員會在12月底前陸續舉辦。















