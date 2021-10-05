95歲男星罹患阿茲海默症 合體「大咖天后」拚最後一次
高齡95歲的「傳奇歌王」東尼班奈特（Tony Bennett），在今年初公開2016年時即確診阿茲海默症，更在 8 月時突然宣布應醫師囑咐，必須取消後續巡演正式退休，而他與女神卡卡本月推出時隔 7 年的第二張爵士專輯《爵愛經典／Love For Sale》，也似乎將成為東尼歌唱生涯中最後一張錄音室作品。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-05 22:00:00
東尼自10歲就開始唱歌，85年輝煌的歌唱生涯累積了20座葛萊美獎肯定；即便 2016 年東尼就罹患阿茲海默症，他一直到正式退休前都持續巡演、錄音，活力十足地投注在自己最愛的音樂事業上，東尼的經紀人同時也是他的兒子丹尼班奈特表示：「許多粉絲說我們是不是說謊？東尼怎麼可能得阿茲海默症！沒錯，他雖然95歲了，但唱起歌來依舊強而有力且富含情感，他到底是怎麼做到的？」丹尼接著說：「我的想法是，舞台與音樂是他的生命且最能讓他感到開心的地方，儘管他會有短期記憶喪失的症狀，但他依然不需要提詞機，也不會漏掉任何一句歌詞；或許他無法記得表演中的每個環節，但每當他走到到舞台旁時，他都會對我說『我熱愛當一名歌手！』」
此次東尼告別樂壇前的最後一張專輯《爵愛經典／Love For Sale》，與女神卡卡一起詮釋柯爾波特（Cole Porter）的《Love For Sale》和《I’ve Get a Kick Out of You》等10首歌曲。