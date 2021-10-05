成功國小學生「運水大作戰」體驗缺水之苦

苓雅區成功國小四年級小朋友今（5）日於澄清湖展開一天水資源環境教育踏查活動。學生也進行「運水比一比」，在遊戲中體驗缺水時的不便。校長呂佳真說，透過參訪、遊戲以及動手做，讓學生了解地球上可用的水資源十分稀少，也藉此讓學生節水愛水、落實保護水資源的概念。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-05 18:36:50
澄清湖高質水環境教育園區推廣環境學習中心環教講師張仁杰解說員和志工，帶領成功國小四年級小朋友認識寶貴的水資源，這是疫情鬆綁來第一梯次進行的環境教育踏查。
「運水大作戰」活動第一堂課「運水比一比」讓學生在環教學堂外的空地透過遊戲方式，親自取得日常生活所需的部分用水量，進而體驗生活用水的取得困難；第二堂課講師在環教學堂透過生動簡報圖表說明每人用水量和可以真正作為人類使用的水資源稀少性，透過「用水比一比」激盪出可以從日常生活節約用水的方法。
第三堂課「自來水不自來」參訪澄清湖給水廠實地觀看原水進水和導流幕等淨水設備，並講述澄清湖高級淨水處理流程；下午則進行水源生態之旅，沿著湖邊步道至九曲橋，聆聽澄清湖人文歷史以及相關自然生態資源的解說。 活動過程中孩子踴躍發言回饋分享，羿潔同學說，運水大作戰活動真好玩，要大家團隊合作才能完成，所以水資源也要大家一起愛惜。