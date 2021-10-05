青創與天使約會 中市辦創業媒合為青創團隊尋找伯樂

台中市政府經濟發展局今天舉辦「產業業師交流媒合會」， 邀請15位跨國企業及上市櫃公司高階主管，與15位經由市府徵選且完成專業培訓課程，並通過市府SBIR創新研發、創櫃板登錄及創業孵化計畫等一系列專人輔導的青年創業家進行媒合會。經發局副局長李逸安表示，新創團隊最缺人脉與資金，透過這場「青創與天使約會」，期能為青創團隊尋得伯樂

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這場「產業業師交流媒合會」下午在台中林酒店登場。 副局長李逸安致詞指出，市府經常性舉辦創業競賽，但得獎不是結束，而是開啟創業之路的重要里程碑。新創公司在初創時期，最是缺乏人脈與籌措資金管道，市府設有青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，給予青年創業最直接的資源管道，要為青創業者找到成功的密碼。

▲台中市創辦最部最大型創業媒合活動，為千里馬尋得伯樂。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.5)

這次獲得推薦的青創團隊，在智慧醫療、智慧工廠及傳產轉型等均具高實力，例如協助產業達成節電、節水及降低碳排放量的團隊，還有協助中小企業數位化轉型的工業4.0軟硬體系統整合商。其中最讓人印象深刻的是優思瑪特科技（股）公司首創公車「零接觸下車鈴」。



