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金馬58／龍劭華最後一次爭男配　女兒發聲惹鼻酸

▲龍劭華入圍第58屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／翻攝金馬影展YouTube）
▲龍劭華入圍第58屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／翻攝金馬影展YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-05 21:35:48

第58屆金馬獎即將在11月27日登場，今（5）日舉辦入圍名單公布記者會，其中在上個月過世的龍劭華以《角頭－浪流連》中飾演的「石霸」一角入圍「最佳男配角」。而稍早他的女兒陳璇也發表了爸爸入圍的感想。

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龍劭華在9月14日在高雄猝逝，噩耗震驚演藝圈，來不及向外界告別，成了許多人心中的遺憾，因此在日前的金鐘獎頒獎典禮上，主辦單位特別在追憶藝人的影片裡，加入了龍劭華領獎與戲劇演出的片段，螢幕上先是出現文字「留下最深刻的記憶，不要把我忘記」，之後則是龍劭華瀟灑的背影說著「再見」，替龍劭華幫所有想念他的家人、好友、粉絲做最後的道別。

▲龍劭華入圍第58屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／翻攝金馬影展臉書）
▲龍劭華（右一）以《角頭—浪流連》的「「石霸（霸董）」一角入圍第58屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／翻攝金馬影展臉書）
龍劭華在演藝圈打滾42年，主持過節目、演出過電視、電影，總是能在影視作品中看見他的身姿，豪爽的他在電影《角頭—浪流連》中飾演湳坑角頭老大「石霸（霸董）」，是個重情重義、是非分明的人，俗話說戲如人生，這個角色的特質與龍劭華不謀而合，他也以這個角色入圍本屆金馬獎「最佳男配角」，雖然是他最後一次「參戰」，但他的身影卻永遠深埋在所有人的心裡，無可取代。龍劭華的女兒得知爸爸入圍後，僅簡短回應：「替他覺得高興，希望他看得到...」字句讓人鼻酸。

▲龍劭華愛女陳璇抵達父親靈堂。（圖／記者林柏年攝）
▲龍劭華的女兒陳璇得知爸爸入圍後，心聲令人鼻酸。（圖／記者林柏年攝）
▲資深演員龍劭華昨晚猝逝，震驚各界；就有網友好奇「對龍劭華最有印象的作品？」，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自龍劭華臉書）
▲龍劭華最後一次參戰金馬獎。（圖／翻攝自龍劭華臉書）

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