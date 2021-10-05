吳釗燮投書美媒　盼聯合國接納台灣

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他表示，過去數月間，台灣在成功防疫近一年後，如同其他許多國家，面臨一波升溫的疫情。但台灣控制得宜，也因此更有能力與友邦及夥伴國家合作應處疫情所帶來的挑戰。台灣優異的防疫能力、迅速滿足全球供應鏈需求的實力，以及持續對夥伴國家提供的實質協助，在在說明沒有不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色的理由。
然而，吳釗燮表示，在中華人民共和國施壓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據。然而該決議的文字十分明確，其僅處理中國在聯合國的代表權，隻字未提中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。中華人民共和國從未統治台灣，這是事實，也是台灣海峽兩岸的現狀，只有台灣人民以民主程序選出的政府，才能在國際上代表台灣。中華人民共和國藉由將2758號決議與北京的「一個中國原則」劃上等號的錯誤作法，專斷地將其政治立場強加於聯合國。
吳釗燮指出，聯合國不當排除台灣，也阻礙台灣公民社會的參與。將台灣人民排除在聯合國之外，不僅有損多邊主義理念，違反聯合國成立宗旨所揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙聯合國的整體努力。
台灣也努力落實聯合國倡議的「永續發展目標」（SDGs），包括性別平等、潔淨水資源與衛生，以及健康與福祉等。以創新及社區為基礎的解決方案，透過公私夥伴關係協力合作，造福整個社會。台灣也積極研擬達成2050年前達成零碳排放目標路徑圖，並制定相關法規加速進程。
吳釗燮最後呼籲，在世人共同致力邁向復甦之際，將有能力做出貢獻的夥伴拒於門外對於全球而言是道德及實質的損失。台灣是世界的良善力量，現在正是接納台灣、讓台灣幫忙的時刻。（編輯：陳惠珍）1101005