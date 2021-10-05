10月以來架數最少　1架共機擾台灣西南ADIZ

（中央社記者游凱翔台北5日電）空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離與防空飛彈追蹤監控，由於1日至4日止，累計149架共機擾台，今天為架數最少一天。
中央社
2021-10-05 22:11:11｜2021-10-05 22:11:17
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。根據今天的動態，僅1架運8反潛機侵擾台灣西南ADIZ。
國防部統計，10月1日共38架，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日共39架；10月3日共16架；10月4日共56架，也是國防部日揭露動態以來，數量最多一次。
另外，統計自10月1日起至10月4日晚上10時50分止，共149架次共機擾台，侵擾密度更勝以往，美國、澳洲等國均譴責這項軍事行動。
國防部今天也在送交立法院外交國防委員會的業務報告書中表示，共機自民國108年3月首次侵入台灣防空識別區西南空域，當年度約10架次，去年襲擾達約380架次，今年截至10月上旬已超過600架次以上，針對性的軍事挑釁已嚴重影響台灣空防安全。（編輯：蘇龍麒）1101005