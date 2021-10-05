國防部：今年以來共機擾台逾600架次　嚴重影響空防

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另外，自10月1日起至10月4日晚上10時50分止，共149架次共機擾台，侵擾密度更勝以往，美國、澳洲等國均譴責這項軍事行動。
立法院外交及國防、財政委員會聯席會議明天將審查新台幣2400億元、共8項軍備的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，國防部長邱國正也將赴立院業務報告，報告資料上午已送抵立法院。
國防部在報告書資料中指出，共機自民國108年3月首次侵入台灣防空識別區西南空域，當年度約10架次，去年襲擾達約380架次，今年截至10月上旬已超過600架次以上，針對性的軍事挑釁已嚴重影響台灣空防安全。
國防部也表示，目前中共航空母艦已成軍2艘，另外除093型核動力潛艦及055型驅逐艦陸續撥交外，同時量產運20加油機，有效延伸空中作戰範圍，研判在西元2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對台灣防衛作戰形成重大挑戰。
國防部最後強調，中共各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗台灣海空戰力。8項軍備全數獲得後，將有助提升國軍整體戰力，可增加敵犯台行動與決策難度，達成「防衛固守、重層嚇阻 」軍事戰略。（編輯：黃國倫）1101005