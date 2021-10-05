473萬元起，終極跑旅再進化 ─ NEW Jaguar F-Pace SVR 霸氣登場

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為體現New F-Pace SVR 豹力性能，Jaguar Taiwan 攜手《 世界百大女DJ 》RayRay， 為 New F-Pace SVR 量身創作最新單曲《 Frequency F 》，以最 High 節拍、最強音樂創作，結合 5.0L V8 機械增壓咆嘯聲浪極致快感，創造屬於 Jaguar 跑車型 SUV 的自由、時尚與未來感。
New F-Pace SVR外型設計靈感源自Jaguar豐富的賽道科技，全面革新的剽悍外型融合SVO部門追求至高性能的車輛空氣力學設計。前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條靈感源自Jaguar XE SV Project 8，透過銳利的線條形塑，衝擊世人對於New F-Pace SVR極具狂野風采的第一印象。全面搭載全新21吋SVR專屬設計款式的鍛造鋁合金輪圈，與霸氣身型共同交織出性能味滿點的視覺張力，搭配跑格設定的雙邊四出排氣尾管，宣示性能至上的完美表徵。
透過SVO部門的匠心獨具，New F-Pace SVR在外觀設計上結合了為追求極致性能而生的一系列強化配備，包含SVR專屬引擎蓋進氣孔、SVR車側通風孔、側裙與輪拱、SVR專屬固定式尾翼、SVR專屬後分流器，達到空力性能強化與導流的機能，而全車空氣力學優化更進一步使New Jaguar F-Pace SVR減少35%的車輛抬升力，整體風阻相較於前一代更減少3%。
前照明系統透過家族化的雙J造型，為狂放的外表達到畫「豹」點睛的美妙意境，後LED尾燈組設計靈感以賽道減速彎的意象，勾勒全新的尾燈造型，轉向時動態指示方向燈如流星般為夜晚劃過New F-Pace SVR不容錯認的絕美身影。
內裝採用頂級材質鋪陳，與細節處點綴的SVR專屬徽飾相互輝映，完美彰顯兼具現代奢華與高性能跑格的駕乘氛圍。輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能，透過運用Alcantara麂皮材質包覆盡顯其運動本色。此外，亦可選配升級採用SEMI-ANLINE半苯胺頂級皮革座椅，專屬SVR徽飾與經典六角格紋飾面更體現奢華尊榮的至高境界。多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線，整合多項車輛控制鍵，提供就手且便利的操控質感，12.3吋高解析度全數位儀表板，上緣採用Alcantara麂皮材質包覆，濃烈跑格盡入眼底。排檔桿使用皮革全面包覆，經典紋路與SVR專屬徽飾點綴其上，下方的無線充電盤兼具實用功能，為駕駛人提供更為便利的操作體驗。內裝亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴，成就極盡奢華品味的旗艦性能跑旅。
中控螢幕配置11.4吋曲面液晶顯示螢幕，搭載Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，整合多項車輛即時資訊，其中，跑車化個人設定能依據駕駛偏好進行分項設定，在舒適駕乘與動態操控之間隨心調整。Pivi Pro車輛資訊娛樂系統具備SOTA無線軟體更新功能，可透過網路連結，隨時更新車輛軟體資訊。
New F-Pace SVR搭載5.0L V8機械增壓汽油引擎與專屬強化動力配備，最大動力輸出可達到令人驚嘆的550PS與700Nm，扭力方面更相較前代車款提升20Nm，扭力大幅的提升與JaguarDrive SelecterTM 8速手自排變速系統挹注之下，New F-Pace SVR 0-100km/h加速推進至4秒整，相較於上一代提升0.3秒，最高極速更提升至286km/h。而後方雙邊四出的排氣尾管，透過主動式跑車排氣系統隨轉速上升鼓催狂放聲浪，展示New F-Pace SVR追求極致性能的不凡實力。
New F-Pace SVR正式在台上市，強烈跑格的運動化流線外型，擁有現代奢華美學與精緻材質的性能化駕馭座艙，搭載5.0L機械增壓汽油引擎的頂級動力規格與多項尖端車輛底盤科技，New Jaguar F-Pace SVR重新定義了當今豪華級距典範，一部只與極上性能和頂級奢華並提的終極性能跑旅霸氣登場，2022年式建議售價為新台幣473萬元起，即刻入主即享5年原廠保養方案，敬邀獨到品味層峰人士親臨鑑賞。