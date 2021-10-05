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《任天堂大亂鬥》最終鬥士出爐！《王國之心》索拉參戰

▲《任天堂明星大亂鬥特別版》最終鬥士確定由《王國之心》的索拉參戰。（圖／翻攝自Youtube）
▲《任天堂明星大亂鬥特別版》最終鬥士確定由《王國之心》的索拉參戰。（圖／翻攝自Youtube）

記者顏大惟/綜合報導

2021-10-05 23:06:47｜2021-10-05 23:09:30

 由任天堂開發的《任天堂明星大亂鬥特別版》，稍早在直播節目中公開了本作最後一個 DLC 參戰鬥士，由 Square Enix 與和迪士尼互動工作室合作的作品《王國之心》主角索拉擔任最終鬥士的重責大任。

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《王國之心》是由日本遊戲大廠 Square Enix 與和迪士尼互動工作室合作的動作遊戲，至今也是已經有數十年的歷史。索拉在以前的「最想他在大亂鬥登場」的人氣票選也是前排角色，但眾所皆知迪士尼對於自家的角色的版權相當重視，也因此這次能出現在任天堂的遊戲，想必製作人櫻井政博也是費了一番努力。

《王國之心》索拉定位上是一名超輕角，武器的話則是附帶遠距離攻擊的劍角。另外，索拉的特殊攻擊還能靈活切換火、雷、冰三種魔法。分別對應各種不同距離的玩法。同時還具有極為誇張的回場能力，值得後續高手玩家的開發。另外，櫻井也特別設計索拉的多P顏色，對應的都是各代《王國之心》索拉的經典服裝。

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隨著最終鬥士的宣布，櫻井政博也總結了本作的各項數據，共有89名鬥士、116個場地、201種道具、1100首以上的樂曲、超過450款遊戲登場、總登場角色超過2200個、總執行時間22億小時、超過900億次的擊墜數等數據，在遊戲界可說是前無古人、後無來者。同時也確認《王國之心》系列遊戲將會以雲端遊玩的方式登上 Switch 平台。

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而對於櫻井政博來說，也算成功達成任天堂前社長岩田聰交付給自己的最終任務了吧！

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