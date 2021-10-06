Kia 創佳績！Ceed SW 接單近 5 成、Carnival 累計接單破千台！
Kia 總代理台灣森那美起亞繼 8 月份以 477 台創下單月歷史銷量紀錄後，9 月持續繳出亮眼的銷售佳績。歐洲進口跑旅 Ceed Sportswagon 自 9 月中旬正式上市以來，2 週內限量 100 台已接單近 5 成；進口小車 Picanto，累計 1-9 月領牌數達 1,192 台，不僅較去年同期成長達 24%，並再次蟬聯同級進口小車銷售總冠軍(註1)！全功能豪華休旅 Carnival，自 4 月上市至 9 月為止累計訂單更已突破 1,000 台！商用車市場表現不遑多讓，Kia 商用車 1-9 月總領牌數累計達 1,153 台，仍較去年同期相比成長達 11%。
2GameSome - 有車賞
2021-10-06 00:55:00
台灣森那美起亞為歡慶品牌銷售屢創佳績，特規劃與台灣之光的自行車品牌 Merida 美利達合作，即日起至 10 月 31 日，為全車系推出「Kia 自由前行」專案：凡至全台展示中心試乘，即有機會獲得市價超過萬元的「美利達運動小折-飛翔 50」，下訂任一車款除享該車款之專屬購車優惠外，可再享週週抽市價 15.8 萬元的『REACTO 銳克多』環法賽冠軍車隊同系列公路車款。