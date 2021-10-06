▲ 968 L’ART：經典復古風格的現代演繹

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這輛名為「968 L’ART」的藝術車，充分展現出品牌創辦人 Arthur Kar 欲將藝術創作帶進汽車領域的野心。十分切題地，968 L’ART 以藝術裝置型態在巴黎時裝週期間首度亮相，上周末於法國首都巴黎瑪黑區展出。





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獨樹一格的外觀與內裝設計





968 L’ART 在巴黎的一間工作室歷經了 18 個月精心打造而成，而此藝術車的基礎便是今年迎接 30 週年的保時捷 968 車款。此外，適合日常使用的 968 L’ART 與 L'Art De L'Automobile 品牌的街頭風格完美結合。其設計源於 1990 年代早期的復古風尚，加上了更前衛的當代元素。





拆除了 968 原屬的車頂後，L’ART 搖身一變成為了一輛雙座敞篷跑車。Kar 與其團隊特別為此項計畫設計出了一款色澤獨具的綠色。車尾處以經典保時捷 Speedster 作為靈感發想，經過重新設計後的尾燈有著「KAR」字樣，與在 L'Art 墨鏡上的字樣相同，構成另一個搶眼焦點。





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而內裝套件上，也可見到保時捷官方合作夥伴 TAG Heuer、Recaro 以及 Bose 品牌獨家設計的產品。其中儀錶板中的 TAG Heuer 碼錶專為此輛藝術車打造，Recaro 賽車座椅由專案合作夥伴訂製，覆以 ECCO Leather EL3 的訂製皮革。Bose 量身設計的音響系統亦整合至 968 L’ART 的內裝設計中，包括創新的揚聲系統配置以及優雅的格柵設計。





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L'Art De L'Automobile –兩個世界的創新融合





Arthur Kar 很小時便發覺自己對於跑車的熱情，尤其是對保時捷跑車。出生於黎巴嫩首都貝魯特，生長於法國巴黎，童年大部分的時光他都是在父親的汽車工作室度過的。16 歲時，Kar 開始在法國保時捷中心擔任機電技師，很快地便著手鑽研於經典跑車上。為了實現擁有一台保時捷的夢想，Kar 決心打造自己的事業，向國際客戶銷售他親手改裝的車輛，這也讓他年輕輕輕就入手一台 Carrera GT。在 2017 年，Kar 創立了 L'Art De L'Automobile 時尚品牌，巧妙融合了他對運動街頭時尚以及跑車的熱情。





搭配 968 L’ART 的登場，L'Art De L'Automobile 與保時捷合作推出兩個膠囊系列時裝。而其中一個膠囊系列由六件單品組成，並由保時捷生產，2021 年 10 月中旬起可於部分保時捷中心和保時捷線上商店選購。



