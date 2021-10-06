▲ 968 L’ART：經典復古風格的現代演繹

這輛名為「968 L’ART」的藝術車，充分展現出品牌創辦人 Arthur Kar 欲將藝術創作帶進汽車領域的野心。十分切題地，968 L’ART 以藝術裝置型態在巴黎時裝週期間首度亮相，上周末於法國首都巴黎瑪黑區展出。
獨樹一格的外觀與內裝設計
968 L’ART 在巴黎的一間工作室歷經了 18 個月精心打造而成，而此藝術車的基礎便是今年迎接 30 週年的保時捷 968 車款。此外，適合日常使用的 968 L’ART 與 L'Art De L'Automobile 品牌的街頭風格完美結合。其設計源於 1990 年代早期的復古風尚，加上了更前衛的當代元素。
拆除了 968 原屬的車頂後，L’ART 搖身一變成為了一輛雙座敞篷跑車。Kar 與其團隊特別為此項計畫設計出了一款色澤獨具的綠色。車尾處以經典保時捷 Speedster 作為靈感發想，經過重新設計後的尾燈有著「KAR」字樣，與在 L'Art 墨鏡上的字樣相同，構成另一個搶眼焦點。
而內裝套件上，也可見到保時捷官方合作夥伴 TAG Heuer、Recaro 以及 Bose 品牌獨家設計的產品。其中儀錶板中的 TAG Heuer 碼錶專為此輛藝術車打造，Recaro 賽車座椅由專案合作夥伴訂製，覆以 ECCO Leather EL3 的訂製皮革。Bose 量身設計的音響系統亦整合至 968 L’ART 的內裝設計中，包括創新的揚聲系統配置以及優雅的格柵設計。
L'Art De L'Automobile –兩個世界的創新融合
Arthur Kar 很小時便發覺自己對於跑車的熱情，尤其是對保時捷跑車。出生於黎巴嫩首都貝魯特，生長於法國巴黎，童年大部分的時光他都是在父親的汽車工作室度過的。16 歲時，Kar 開始在法國保時捷中心擔任機電技師，很快地便著手鑽研於經典跑車上。為了實現擁有一台保時捷的夢想，Kar 決心打造自己的事業，向國際客戶銷售他親手改裝的車輛，這也讓他年輕輕輕就入手一台 Carrera GT。在 2017 年，Kar 創立了 L'Art De L'Automobile 時尚品牌，巧妙融合了他對運動街頭時尚以及跑車的熱情。
搭配 968 L’ART 的登場，L'Art De L'Automobile 與保時捷合作推出兩個膠囊系列時裝。而其中一個膠囊系列由六件單品組成，並由保時捷生產，2021 年 10 月中旬起可於部分保時捷中心和保時捷線上商店選購。