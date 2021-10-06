Lexus 電動車 UX 300e 受好評！優惠名額再加碼
Lexus 全新電動車 UX 300e 於 9/29（三）上市後大受好評！上市3天累積訂單已突破 50 張！Lexus 總代理和泰汽車原規劃首批限量 50 名車主，贈送兩年免費充電優惠及家用充電器乙組之名額已全數接單完畢！
2GameSome - 有車賞
2021-10-06 00:55:00
因應市場反應熱烈，為回饋消費者的熱烈支持，原先優惠方案再加碼 50 名！前 100 名下訂之 UX 300e 車主，享有兩年免費充電優惠及家用充電器乙組，預定明年 1 月開始交車。
為了配合電動車的導入，目前 Lexus 全台據點設有 6 座直流快充站，加上 Lexus 充電夥伴-華城電能（EVALUE）於全台設有總計超過 150 座的快慢充站，車主可透過專屬開發的「Lexus EV +」App 掃碼於上述站點進行充電，享有更便利的充電服務。
同時，為了讓更多民眾近距離欣賞 UX 300e，Lexus 連續三年贊助的時尚盛事「2021 台北時裝週 x VOGUE Fashion's Night Out」活動中，也將於信義區 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店及威秀廣場展車。如有賞車需求或購車相關事宜詳情請洽各地 Lexus 經銷商據點。