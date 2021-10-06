延續賽事經驗，Maxxis全新開發之速克達競技街胎MA-XR1正式上市！

我是廣告 請繼續往下閱讀
MA-XR1作為MA-R1的後繼胎款，由MA-R1豐富的賽道使用經驗為基礎，加上久經考驗的銷售佳績，MA-XR1的誕生不僅延續了MA-R1競技胎的地位，也將帶來更卓越的性能表現。無論在耐磨度、排水性、抓地力上都做到全面提升，也更符合街道使用。
屢次登上國內運動賽事頒獎台的PRO POWER Racing Team車隊素來使用MA-R1系列配胎，在歷經多年的參賽經驗以及王牌車手藤永優的技術回饋下，都為MA-XR1的開發奠定更完美的基石。
MA-XR1的誕生係針對各等級速克達賽車手追求極致性能的渴望，競賽型專用新配方，可於賽道上快速達到輪胎工作溫度，發揮極佳抓地力。街道使用方面，海陸比5.6%設計,可增加更多接地面積，提供更好乾抓性能。
MA-XR1優異的前輪Profile設計使其擁有極快的傾倒速度，配合後輪增大的接地面積，擁有更佳的出彎安定性。
近年國內機車市場誕生了許多以13吋輪胎為基礎的旗艦型旅跑車種，加上賽事運動常見的12吋運動型車款，12、13吋輪胎在國內機車市場相當熱門，且相對注重較高的運動性能表現。MA-XR1全系列已開發完成，能夠滿足各車種的性能表現。
無論是賽道中專業車手追求更高的車輛動態表現，或者是剛接觸運動型車款的街道使用型騎士，MA-XR1都能提供更佳的抓地性能，隨之提高的車輛極限，讓每一位騎士都能享受截然不同的駕馭樂趣。
尺寸規格以目前台灣地區熱門運動、旗艦跑旅車款之12、13吋機種皆有推出。售價部分，MA-XR1之12吋前輪建議售價_2400 元整、12吋後輪建議售價為 2600 元整；13吋前輪建議售價 2800 元整、13吋後輪建議售價為 3000_元整。完整建議售價表如下：