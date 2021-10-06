NOW早報／龍劭華最後角逐金馬男配角！女兒發聲惹鼻酸

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龍劭華在9月14日在高雄猝逝，噩耗震驚演藝圈，來不及向外界告別，成了許多人心中的遺憾，因此在日前的金鐘獎頒獎典禮上，主辦單位特別在追憶藝人的影片裡，加入了龍劭華領獎與戲劇演出的片段，螢幕上先是出現文字「留下最深刻的記憶，不要把我忘記」，之後則是龍劭華瀟灑的背影說著「再見」，替龍劭華幫所有想念他的家人、好友、粉絲做最後的道別。
龍劭華在演藝圈打滾42年，主持過節目、演出過電視、電影，總是能在影視作品中看見他的身姿，豪爽的他在電影《角頭—浪流連》中飾演湳坑角頭老大「石霸（霸董）」，是個重情重義、是非分明的人，俗話說戲如人生，這個角色的特質與龍劭華不謀而合，他也以這個角色入圍本屆金馬獎「最佳男配角」，雖然是他最後一次「參戰」，但他的身影卻永遠深埋在所有人的心裡，無可取代。龍劭華的女兒得知爸爸入圍後，僅簡短回應：「替他覺得高興，希望他看得到...」字句讓人鼻酸。
今日天氣／全台白天高溫炎熱！西半部地區防午後雷陣雨
中央氣象局今（6）日表示，目前位在菲律賓西側近海的熱帶擾動系統持續發展中，今天有機會增強為熱帶性低氣壓或進一步成為今年第17號颱風獅子山，不過路徑仍受太平洋高壓引導，往西到西北方向移動接近越南，對台灣沒有直接影響。
大致上今天白天天氣與昨日差不多，白天高溫仍落在32度至36度，而受到外圍水氣有機會從今天晚上開始逐漸北傳到台灣附近，半部迎風面不只降雨範圍有擴大趨勢，影響時間、雨量也可能增多，西半部地區的雲量也會比近期多，午後對流雲系發展也較旺盛一些，有局部短暫雷陣雨機會。
開放KTV沒先與地方協調？陳時中：9／27已跟全國預告
中央流行疫情指揮中心（4）日宣布，5至18日維持二級警戒，但開放部分休閒娛樂場所。不過，有地方政府反應，要鬆綁KTV等場所，卻未事先公布。對此，指揮中心指揮官陳時中昨天回應，當初於9月27日的記者會上，就有先跟全國預告了。
陳時中指出，當初於9月27日就在指揮中心記者會上向各界預告，於10月5日將針對相關不用陪侍的產業進行開放，那時候的報告是只要觀察一個禮拜疫情沒有變化，就會照預定來開放，這一週時間也讓大家能夠反應意見；當然當時的規劃有所修改，本來是說KTV僅可飲水，但現在是有飲料，但不開放酒精。
至於其他八大產業，陳時中強調，申請復業也是一步一步來，從以前一直到現在都是如此；疫情也是這兩個禮拜相對穩定，目前平均一日本土確診不到2例，也有6日是連續零確診，至於何時會大幅度開放，下一步還是看疫苗施打速度與疫情控制情況。
《天橋》製作人認「部分特效發包大陸」 長文揭製作內幕
以80年代中華商場為故事背景的《天橋上的魔術師》，在第56屆金鐘獎抱走最佳戲劇節目等6大獎，評審之一林家齊在臉書上指出，《天橋上的魔術師》80%的特效鏡頭由北京諾華視創公司完成，對此，製作人劉蔚然回應爭議，坦承部分製作發包給大陸。
製作人劉蔚然表示，「我們在最初的徵選提案上，提出的是以韓國公司Digital Idea為主要的視效公司，美國公司Pixomondo和台灣公司賞霖為輔，過程中，我們從Digital Idea換成了4th Creative，因為劇本的調整和修改沒能和Pixoondo合作，最終又加入了一直支持我們的台灣公司台北影業和轅年視覺創意。」
《天橋》1000多顆鏡頭，在3、4個月內以台韓合作的方式完成，劉蔚然說：「我不諱言，韓國公司的確轉發了部分製作給大陸公司，但韓國公司4th承接的部分也只有50%，由他們局部發出的佔全片9%，不知何來全片80%之說。所謂這是納稅人的錢，是太大的帽子，但我也可以很不愧於心的說，全劇組以及參與在《天橋上的魔術師》的所有人，沒有愧對這一分一毫。」
賀瓏打破沉默！避「龍龍、老K」炎上爭議 3點聲明網讚爆
脫口秀演員「龍龍」日前控訴薩泰爾娛樂《炎上》班底「老K」霸凌爭議延燒，其中龍龍因老K不斷譏諷她與前男友賀瓏的關係感到不滿，卻遭網友質疑雙重標準、曾於脫口秀中批評客家前男友等等，而沉默多日的當事人賀瓏也終於透過臉書發表3點聲明，幽默回應更讓不少粉絲笑稱「這回覆是真正的喜劇演員」。
脫口秀演員龍龍上月底出面表示，受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，而老K則暗諷她是「喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」，儘管博恩曾親上火線表示「揮淚斬馬謖」宣布老K留職停薪，雙方支持者仍唇槍舌戰多日。對此，龍龍前男友賀瓏稍早也透過臉書表示，自己最近收到很多人關心，也被大家期望出來說點什麼，因此整理出3點聲明。
其中他並未針對爭議事件做出回應，而是幽默澄清「1.賀瓏的「瓏」有玉字旁，瓏子的「瓏」也有玉字旁、2.我沒有客家血統，我是父籍香港的台灣人。3.感謝大家關心，《賀瓏有打工》真的真的很好看，觀看數再不起來，就會被老闆揮淚斬掉。」
儘管以上3點回應簡短，但仍有不少粉絲在文章底下留言稱讚他高EQ回應，「這回覆也太強了」、「這回覆是真正的喜劇演員」、「我欣賞賀瓏有品的喜劇演員」、「我是鋼鐵賀粉」、「每集都有看，幫你守街亭！」、「賀瓏始終還是那麼幽默」，同時也號召替他節目增加點閱率，避免真的被「揮淚腰斬」。
屏東挖眼案求高調！PTT鄉民霸氣捐3萬 帳戶餘額全場抖爆
屏東超商潘姓女店員日前遭到一名楊姓男子挖眼攻擊，引發各界譁然，而雖然女店員手術順利，但視力是否能恢復正常還不得而知。而宅神朱學恒事後也聯繫上女店員哥哥，公開當事人私人帳戶，力捐10萬，而消息曝光之後，引發不少網友發揮愛心捐款，整版PTT刷爆超過400則善款，而其中有網友的捐款引起討論。
從昨天晚上開始，就有網友在PTT上發起「屏東挖眼案給我刷起來」活動！指出最近因為娛樂八卦消息過多，導致社會沒有重視到屏東挖眼案的嚴重性，後來因為宅神朱學恒聯絡到潘姓女店員的哥哥，經討論之後才同意接受各界捐款，網友也紛紛直呼「終於等到這捐款帳戶！」
而在活動發起之後，短短不到一天吸引超過400位網友熱烈迴響，其中一名網友貼出捐款明細透露「我昨天捐了3萬元，帳戶餘額只剩4925元，我要當作我手滑就好，一個月賺不多，可是把錢放這邊，應該比我亂花錢更有意義，政府不幫忙的至少我們台灣人自己能幫忙！咬牙就給他捐了！」
貼文一出，網友紛紛朝聖「好人一生平安啊！好感人」、「太有心了！超狂」、「太厲害了，餘額剩下4925，一生平安」、「捐款還是量力而為啦，這樣還能生活嗎？」不過原PO也出面回應「我在捐款前就算過了拉，不喝飲料的話，這筆錢是夠自己生活到發薪日的，而且可能還有剩呢！」（編輯：張嘉哲）