沒看要快！《魷魚遊戲》證實「這幕」將刪除：受害者太多
在九月中下旬剛上映的韓劇《魷魚遊戲》，才剛播出不到一個月，在海內外都引發討論，其中，劇中角色可以透過一位特務給的名片，播打上頭電話表明自己想要參與遊戲，並獲得高額獎金，沒想到尷尬的是，該組電話號碼竟然「真實存在」，造成當事人以及多組相近的號碼被打爆，受害者不計其數。而片商5日也證實，Netflix決定將名片戲份刪除，內部已開始進行協調。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 06:49:48
據英國《獨立報》報導，Netflix全球發言人5日接受採訪時坦言「為了保護電話主人的隱私權，Netflix原創戲劇《魷魚遊戲》裡第一集部分畫面將會被刪掉」，而該畫面指的即是男主角拿到遊戲名片後，轉到背面看到參與遊戲電話的這幕，由於戲劇全球爆紅，在現實生活中出現多名受害者，遭到劇迷打爆電話。
事實上，關於電話號碼真實存在一事，《魷魚遊戲》的導演黃東赫過去接受訪談時，就向受害者表達真摯的歉意，表示當初確實找了一組打不通的號碼，但沒想到南韓手機撥出機制會自動加上010（類似台灣手機09開頭），進而發展出料想不到的事故。
而根據報導，目前各國已經在進行編輯畫面的工作程序，台灣方面目前還未更新完成；至於受害者賠償金額為多少，起初片商開出金額為韓幣100萬元（約台幣3萬），但該金額被電話主人拒絕，雙方仍在協商中。（編輯：張嘉哲）