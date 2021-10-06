首度回應共機擾台　拜登：習近平同意遵守台灣協議

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拜登今天參訪密西根州後返回白宮時，被媒體問到中國對台挑釁行為的評論。根據隨行記者的文字紀錄，拜登向現場媒體表示，他曾經和習近平談到台灣。
拜登表示，雙方同意遵守台灣協議。「這就是我們所處的狀況，我明確表示，我認為他（指習近平）除了遵守協議外，不應該做任何事」。
這是拜登首次對共機近來頻繁擾台做出回應。
美國國務院2度公開敦促北京停止施壓台灣。美國國務院在3日發出聲明，敦促北京勿施壓台灣後，發言人普萊斯（Ned Price）昨天在媒體電話簡報會中再次表示，美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。
普萊斯接著說，美國「非常關切」中國在台灣周遭軍事挑釁活動，這些作為破壞穩定，導致可能誤判的風險，也削弱區域和平與穩定。他並重申美國對台承諾「堅若磐石」，這有助維繫台灣海峽與區域和平及穩定。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在昨天的媒體簡報會上被問及共機擾台，她批評中國破壞區域和平與穩定。
包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國官員和議員曾指出，美國於1979年1月與中國建交，是以北京當局和平解決台海兩岸問題的承諾為前提，他們並指出，中共當局不放棄對台使用武力，近年來甚至加強對台軍事威脅，是違反當時與美國約定的行為。
美國與中國建交的同時制訂台灣關係法，其中第2條寫道，美國政策是須表明美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望；任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。（編輯：周永捷）1101006