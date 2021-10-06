BMW 2 Series Active Tourer大改車型發表，時尚簡約運動風為改款重點

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雖然現在休旅車型包辦購車市場的大半江山，不過高頂的B-Segment轎車產品仍受到不少消費者青睞，原因無它，便是那寬闊的頭部與後廂空間融合在緊湊的身形中，讓人口數不多的小家庭買家也能享有如休旅車般的便利性，即便該車型非市場主流但一直以來始終有穩定的消費客群購買此類商品，這次BMW的大改款2 Series Active Tourer便是在此策略下進行大規模更新與進化，首先在外觀部分最明顯的便是導入家族化的巨幅腎形水箱罩設計，對比同品牌3、4系列的狂妄不羈，2系列的輪廓可說是收斂許多，頭燈造型比起前一代在下緣利用彎折弧線拉出更為銳利的神情，而全新日行燈則一改過去的包覆式設計，透過向外延伸的方式營造出更時尚都會的感受。
車側部分則將把手改與門鈑齊平的上扳式設計，搭配向外延伸的倒L型後視鏡為的是追求更具效率的空氣動力，搭配可自動啟閉的水箱格柵使其風阻係數僅0.26cd，輪圈依車型不同其尺寸落在16-19吋，尾燈輪廓比起過去更為纖細，並透過中央紅色條狀煞車燈貫穿，搭配周圍燻黑燈組點綴出多一分的個性化風格，後保桿下方造型也比前一代來的更為立體，並採用隱藏式排氣尾管設計讓視覺感受上更為簡潔。
車艙鋪陳依舊維持BMW慣有的簡約科技風，大改款車型換上了10.25吋全數位駕駛儀表與10.7吋的觸控式中控螢幕，並導入iDrive 8操作介面，為了讓控台感受能更為簡潔，這次把警示燈開關、引擎啟動鈕、音量滾輪、電子手煞車等常用的實體按鍵整合至漂浮式設計的中央鞍座上，排檔桿也從傳統柱狀造型變為用一根手指便能扳動的線傳式設計，電動尾門與雙區恆溫空調是這次大改款的標準配備，透過選配還能添購全景式天窗與高檔的Harman Kardon音響系統。
空間部分大改款2 Series Active Tourer身形尺寸部分車長比前代多了32mm來到4,386mm，寬度多了24mm來到1,824mm，軸距則維持不變同樣為2,670mm，意味著更長更寬的身形對車艙的空間來說更為寬闊，透過後排可前後滑移13公分的座椅設計，其貨物乘載容積落在470-1455公升之間。
動力部分在上市初期則規劃218i、220i、223i、218d四種車型，218i與220i引擎採用1.5升三缸渦輪設定，218i最大輸出可達134匹馬力，扭力峰值為230 Nm，0-100 km/h為9.0秒，極速可達214 km/h；220i最大輸出可達154匹馬力，扭力峰值為240 Nm，0-100 km/h為8.1秒，極速可達221 km/h；223i採用的是2.0升四缸渦輪增壓引擎，最大輸出可達201匹馬力，扭力峰值為320 Nm，0-100 km/h為7.0秒，極速可達241 km/h；218d則採用2.0升4缸柴油引擎，最大輸出可達148匹馬力，扭力峰值為360 Nm，0-100 km/h為8.8秒，極速可達220 km/h。
所有車型皆採用7速雙離合器變速箱，不過220i與223i有48V系統加持，透過馬達可額外傳輸19匹馬力，至於PHEV油電車型須等到明年才會公布更詳細的資訊，屆時推出後再為讀者做更詳盡的報導。