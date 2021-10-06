被點名金馬最大遺珠 吳慷仁遺憾「我還在路上我繼續」
第58屆金馬獎入圍名單昨（5日）公布，被看好以《我沒有談的那場戀愛》提名男主角的吳慷仁，最後未出現在名單上，金馬執委會執行長聞天祥坦言他是最大遺珠，對此，吳慷仁在臉書發文吐露心聲，開頭就說：「小可惜。」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-06 09:40:14
無緣角逐影帝，吳慷仁不刻意隱藏失落的心情，透露前幾個禮拜看完《我沒有談的那場戀愛》導演版，心裡就默默出現一句話：「嗯...這應該是我現階段獻給大家最好的表演了。」他直言，以前被問最喜歡那一部舊作，都覺得好像差了一點，「但這次的表演，是那種...看3次自己也看不膩的舒服，我想...我已經找到最好的演出經驗了。」
儘管自我高度肯定，但最終仍沒獲得多數評審青睞，吳慷仁說：「沒入圍心裡的確有些遺憾（胃疼），但也實在沒辦法，因為做過評審，很清楚這一切都是一個『緣』字，能被聞天祥老師提到最最最最可惜...也是一種鼓勵。」正面地表示「還有下次，不是嗎」。
資深影評人、國家影視聽中心董事長藍祖蔚，在吳慷仁貼文底下留言：「你該入圍的，論彈性，論變化，論自在，少有人像你這樣悠遊自在，不同組合的評審就有不同結果，別洩氣，你一直讓我驚艷，加油！」吳慷仁回覆：「謝謝老師，我還在路上，我繼續～」（編輯：楊穎軒）