防堵核武庫擴張　美國下令中止向中國國企運送核原料

美國科學家聯盟（AmericanFederation of Scientists）先前曾發表研究報告，指出北京當局正在新疆東部沙漠地帶新建飛彈發射井。中國快速擴張核武庫引發國際憂心，更傳出美國核能監管機構在上個月暫停向中國最大的國有核公司「中國廣核集團」（CGN）運送核原物料，顯示出華府對於中國核武建的防範心態。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-06 10:02:18｜2021-10-06 10:02:24
根據《路透社》報導，「美國核能管理委員會」（The Nuclear Regulatory Commission）9月27日發布的命令中表示，白宮決議暫停運送核原物料給中國廣核集團，強調此舉是「為了促進美國的國家安全利益。並且強化1954年『原子能法』中做出的常態防衛及安全承諾的一致性。」
報導指出，暫停被出口至中國廣核集團以及其子公司的項目包括放射性物質和氘。氘是氫元素的非放射性同位素，通常用於核電站的重水裂變反應堆。
此舉也進一步收緊美國前總統川普啟動的禁運措施，2018年川普下令禁止向中國民間核能公司出口，以防止被用於軍事或是其他未經授權的活動。
中國廣核集團於2019年8月被列入美國黑名單，原因是涉嫌獲取美國先進技術和材料，以用於中國軍事用途。
美國國防部在去年提交給國會的一份報告預測，在未來十年，中國核彈頭數量至少可以從目前「200多支增加至少一倍」的庫存。
美國戰略司令部司令、海軍上將李察（Charles Richard）今年也曾警告國會議員，指出中國正在開發新一代核電站，可以生產大量可用於製造武器的鈽。
監管國家核武庫的美國戰略司令部副司令、空軍中將布西爾（Thomas Bussiere）8月時曾表示，中國的核武正處於快速發展中，其發展與中國公開宣稱的要保持最低限度的核威懾力「已經不再一致」。強調在未來幾年，中國將很快超過俄羅斯，成為美國的最大核威脅。