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2025年中共犯台？邱國正：現在就有能力　4年後更全面

▲針對國防部報告2025年後中共可能全面犯台，國防部長邱國正6日受訪時表示，共軍現在就有能力犯台，只是在2025年後能力將會更全面。（圖／記者朱永強攝，2021.10.06）
▲針對國防部報告2025年後中共可能全面犯台，國防部長邱國正6日受訪時表示，共軍現在就有能力犯台，只是在2025年後能力將會更全面。（圖／記者朱永強攝，2021.10.06）

記者丁上程／台北報導

2021-10-06 10:20:34

立法院國防外交委員會與財政委員會，今（6）日上午將審查《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案。而根據國防部的報告指出，研判在2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對我防衛作戰形成重大挑戰。對此邱國正今天上午接受訪問時表示，共軍現在就有能力犯台，只是到了2025年能力更加全面，我國應該將國防能力備齊。

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根據國防部的報告指出，中共航空母艦已經成軍2艘，並量產運20架加油機，未來將有效延伸空中作戰範圍。國防部研判，在2025年後中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力，將會日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對我防衛作戰形成重大挑戰。

邱國正今天上午在接受訪問時，表示中共要犯台的話，目前就已經有這種能力，但就是要看怎麼防範。「我們不會對中共做任何挑釁，但如果他們把我們激怒了，就跟人一樣，我們也會發揮我們的能力。」邱國正說，該報告只是預估中共在2025年，具有較為全面的犯台能力。

邱國正直言，現階段中共就有犯台能力，可是需要承擔的後續成本太高，因此國防部預估，在中共擴展軍事的狀況下，2025年能夠讓成本降到最低，因此分析2025年後中共將有可能全面犯台。

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