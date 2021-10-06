基進擬告朱立倫造謠　陳柏惟：只有事實能夠讓台灣更好

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台灣基進質疑，朱立倫以罷免陳柏惟當作向對岸示好的獻禮，更以政治交換來報答顏家在黨主席選戰的支持。監督國會議員的問政表現，是民主社會每一個人的權利，但監督的底線必須基於事實。
台灣基進說，國民黨為了自身政黨的利益，以虛假的資訊對小黨立委進行攻擊與汙衊，嚴重影響台灣人民的認知，這樣的行為是對台灣民主制度最大的玷汙，應受到所有台灣人唾棄。最後一次呼籲朱立倫即刻對「0提案」的發言公開道歉，或是，法院見。
陳柏惟今日早上受訪時被問及此事，他認為，只有事實能夠讓台灣更好，這陣子有太多鋪天蓋地的抹黑跟造謠，不論未來時代怎麼進步，政治怎麼輪轉，誠實的政治還是對台灣最好的處理方式。
陳柏惟說，謝謝陳奕齊願意站出來，對這樣鋪天蓋地的抹黑來提告，「我會繼續專助於，包含中央與地方，能夠讓台灣更好的事物與工作，希望這樣的造謠政治攻擊可以告一段落」。
另談到立委評鑑，陳柏惟也說，他與自己的團隊都汲汲營營想當優等生、想考100分，但不能因為一次沒考好，就來說這個人不應該當學生，普羅大眾的標準應該不是這樣子。
陳柏惟說，在班上成績他也不是太差的學生，所以有成功或失敗這很正常，透過這次評鑑，團隊也非常努力，同時放下一個大石頭，證明自己也就是一般人，未來也會更努力。