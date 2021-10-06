徐巧芯疑不滿黨務人事退群組　朱立倫：手機不好送她一隻

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朱立倫上午率中常委、中央黨部主管於國父紀念館向總理銅像獻花致敬。朱立倫說，今天他向國父、總理祭告這次中國國民黨黨主席選舉結果，同時也向總理報告，中國國民黨全體黨員、同志，一定秉持總理創黨精神，不怕苦、不怕難，願意為國家、民族、為所有民眾全力以赴、犧牲奉獻。
朱說，他更要號召所有中山先生的信徒，回到我們大家庭，他會用總理所寫的4個字「同舟共濟」的同舟計畫，號召10萬、20萬、30萬的黨員同志回到我們大家庭。
媒體詢問，同舟計畫是否要串連更多地方或更多深藍力量？朱說，不管深藍、淺藍、中間藍或中間選民，只要認同國父思想或國父精神，以及經國先生的理念，都希望他能加入中國國民黨，一起為民眾打拚。
最近一份民調顯示，民眾對3政黨的感情溫度民調，國民黨輸給民眾黨，朱立倫說，國民黨前一段時間是最低迷時候，但他不會灰心喪志，會重新出發，而且從上禮拜開始，全黨就已經團結在一起，且具有戰鬥精神，一切站在民意這方，為民眾監督無能、鴨霸的執政黨，相信很快就能獲得民眾的認同。
至於有台北市議員認為黨務人事不能忽略幕僚世代，朱說，每個世代都是他們全力爭取的對象，不管是年輕人、不管是幕僚世代或中生代或資深黨員先進，每位都很重要，大家一起位國民黨犧牲奉獻。