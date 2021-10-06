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特企／粉紅十月　新光銀行邀您預防乳癌從健檢做起

▲新光銀行粉紅十月「乳癌防治關懷活動」，由徐秉心人資長(左二)、林宜靜副總經理(左三)、周秀貞副總經理 (右二) 及同仁代表共同響應支持。（圖／資料照片）
▲新光銀行粉紅十月「乳癌防治關懷活動」，由徐秉心人資長(左二)、林宜靜副總經理(左三)、周秀貞副總經理 (右二) 及同仁代表共同響應支持。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-06 10:45:38

10月是國際乳癌防治月，新光銀行與新光人壽慈善基金會長期關注女性健康議題，連續13年響應國際乳癌防治月的宣導活動，已累積舉辦近50場的乳癌宣導講座，呼籲社會大眾要常關心身旁女性朋友的健康，提醒女性同胞做好自我檢查及定期接受乳房健檢。

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乳癌一直被視為女性殺手，但不少女士往往要等到被確診患上乳癌後才開始了解此病，甚或有機會錯過治療的黃金時期。其實日常保持「乳健意識」（Breast Awareness）的概念早在西方國家興起，鼓勵女士們自我檢查乳房，留意乳房的狀況及變化。

新光銀行自2009年起，於粉紅十月期間透過全台各分行及ATM資源，播放乳癌防治宣導資訊及發送文宣，為表達對女性同仁健康的關懷，今年特偕同新光醫院安排乳房攝影車至總行大樓所在地，為女性同仁進行定點乳房檢查服務，並利用各分行發送乳癌防治文宣，鼓勵男性們也別忘了提醒周遭心愛的另一半或親友們，提早去做乳房X光攝影檢查。此外邀請新光醫院鄭翠芬醫師，於10/29(五)的新光美麗人生講座舉辦線上專題演講，歡迎大家踴躍報名參加。更多講座資訊請參閱新光美麗人生官網：https://www.skfh.com.tw/sk_beautifullife/beautifulLife.jsp

乳癌是台灣女性癌症發生的首位，每44.6分鐘就新增一位乳癌病友，每年有超過1萬餘名女性，害怕失去乳房、甚至失去生命。醫生建議每月都要進行自我檢查，拜現今醫療科技進步之賜，乳癌如能在早期發現立即做治療，不僅可做乳房保留手術，術後5年以上存活率更高達90%以上。乳房Ｘ光攝影檢查是目前國際實證研究最有效的乳癌篩檢工具，可以達到及早發現、及早治療的效果，透過各式活動，新光相關企業希望凝聚更多關懷乳癌的力量，將乳癌的威脅降到最低。

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