特企／粉紅十月　新光銀行邀您預防乳癌從健檢做起

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新光銀行自2009年起，於粉紅十月期間透過全台各分行及ATM資源，播放乳癌防治宣導資訊及發送文宣，為表達對女性同仁健康的關懷，今年特偕同新光醫院安排乳房攝影車至總行大樓所在地，為女性同仁進行定點乳房檢查服務，並利用各分行發送乳癌防治文宣，鼓勵男性們也別忘了提醒周遭心愛的另一半或親友們，提早去做乳房X光攝影檢查。此外邀請新光醫院鄭翠芬醫師，於10/29(五)的新光美麗人生講座舉辦線上專題演講，歡迎大家踴躍報名參加。更多講座資訊請參閱新光美麗人生官網：https://www.skfh.com.tw/sk_beautifullife/beautifulLife.jsp
乳癌是台灣女性癌症發生的首位，每44.6分鐘就新增一位乳癌病友，每年有超過1萬餘名女性，害怕失去乳房、甚至失去生命。醫生建議每月都要進行自我檢查，拜現今醫療科技進步之賜，乳癌如能在早期發現立即做治療，不僅可做乳房保留手術，術後5年以上存活率更高達90%以上。乳房Ｘ光攝影檢查是目前國際實證研究最有效的乳癌篩檢工具，可以達到及早發現、及早治療的效果，透過各式活動，新光相關企業希望凝聚更多關懷乳癌的力量，將乳癌的威脅降到最低。