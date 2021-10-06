許維恩要結婚了！王家梁選「這天」藏甜蜜2巧思

藝人許維恩儘管已經39歲，臉蛋身材依舊保養得宜，桃花也不間斷，今年3月她就傳出與小6歲的王家梁熱戀中，隨後也大方在白色情人節認愛，怎料小倆口進度神速，又在「520」宣布求婚成功，如今還到了登記結婚的階段。王家梁決定選在許維恩生日當天11月11日，把她娶回家，而背後甜蜜的涵義閃瞎不少人。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-06 11:02:45｜2021-10-06 11:32:40
事實上，王家梁前陣子參加節目《全明星運動會》線上記者會時，就預告登記結婚的日期，會選在自己或是與許維恩的生日，不過礙於他本身9月11日的生日遇到Delta群聚感染事件，所以暫時延期，如今許維恩11月11日的生日即將到來，再加上又是每年的「光棍日」，又具「終結的單身」的涵義，所以最後才決定選在當日。
王家梁前陣子接受線上訪問時疫情仍不穩定，他就失望表示可能要明年才能娶到許維恩，也透露伴郎、伴娘一定會找在節目《全明星運動會》，一起同甘共苦的夥伴們，好在目前疫情趨緩，讓他成功能在今年把許維恩娶回家，至於婚宴時間，則預計選在明年，讓粉絲們都相當期待。
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