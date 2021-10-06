不管單身或結婚，你都應該訓練自己擁有的四個能力

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但我要說不管是結婚或單身，以下的技能你都該具備，也唯有做好這些準備，不管單身結婚甚至離婚，你都具備讓自己幸福的能力：
一、耐力
婚姻是從一人生活變成至少兩人世界，意味所有生活大小事都需要兩個人同意，大從購屋購車家用分配，小到洗髮精衛生紙要買什麼品牌，統統都需要商量，每天看同一個人放屁跟流口水的樣子幾十年，吵完架還得待在同一屋簷下，若生小孩後還有處理不完的柴米油鹽，沒看已婚婦女都不要玫瑰只要錢，就知道婚姻有多磨人，如果缺乏耐力，很快就會覺得經營的很辛苦而過不下去。
很多女生會幻想碰到一個男人把自己當女兒寵，結婚後才發現不但當不成女兒反而當了保姆，其實很多男人也一樣，幻想結婚後就碰到一個女人把自己當兒子疼，這就是人生，所以說婚姻就是磨合，磨合非常需要耐心，一個具良好耐心毅力的的人，即使無法飛黃騰達，至少能有養活自己的一技之長，又何必需要委屈自己找飯票呢？
二、情商力
我到婚後才發現維持婚姻的不是愛情，而是EQ，你去看那些已婚的人，如果夫妻中有人情商很差，脾氣暴躁愛罵人，婚姻一定不會太幸福，家中更難累積財富。想想一對夫妻若常吵架、家中氣氛老處於低氣壓，工作效率自然受到影響，小孩活得戰戰兢兢，功課又怎麼可能會好，工作表現不好，賺錢效率當然低，若吵架時有摔東西的惡習，還得花錢添購摔壞的物品，不但賺不到錢還要破財。
沒有人願意老是活在對方帶來的壞情緒中，久而久之忍耐的一方自然會想離開，即使找到良緣也無用，而一個高情商的人相處起來讓人舒服，不管結婚與否都不怕找不到朋友陪伴，面對高壓，高情商的人通常能冷靜做出決策，也容易被主管信任。
三、幽默力
這天才剛吃完飯，孩子突然吐了，滿地污穢不說，孩子也跟著哇哇大哭，媽媽氣急敗壞的想著「辛辛苦苦餵完飯，你就給我吐得到處都是，我還得清理這一堆，你還敢給我哭！」於是媽媽把孩子抓起來打了一頓，孩子哭得更厲害了，就這樣媽媽很生氣、孩子很傷心，在旁邊老公幫著拿衛生紙，不知所措的尷尬。
我乾姊夫是個很幽默的人，他用幽默感將同一件事做了不同處理：他把孩子先留在餐桌上，讓乾姊去一旁把飯吃完，期間孩子繼續哭他的，等到大人飯吃完了，孩子也不哭了，兩人合力將孩子與地板收拾完畢，這時姊夫跟孩子說：「就算媽媽煮飯不好吃我們也不能吐啊，媽媽那麼辛苦對不對。」乾姊罵姊夫找死之餘，也避免把氣出在孩子身上，這時姊夫趕快誇獎老婆煮得很好，大概小孩一下吃太快才會吐，媽媽情緒過了，也就把注意力轉到吐的原因上。
有幽默感的好處我就不用多介紹了，懂得苦中作樂才能讓自己快樂。
四、照顧力
霸總題材在戲劇或小說中出現的很多，霸總不但高富帥，而且一定很有能力、很會照顧人，只要聽他的，他就把你的一切安排的好好的，女主缺工作霸總就偷偷安排，女主缺房子住霸總也能搞定， 女主生病發燒了，霸總命令女主乖乖躺在床上還伺候吃藥...餵完藥還會餵糖。
這種宛如在夢中的劇情真的只會在夢中出現，在現實生活中，你一定要有獨立的能力，至少生活需要面對的一切都能自己打理，因為當婚後會出現更多需要你照顧的人，而不管結婚與否，隨著父母年紀老去，我們都需要懂得照顧自己與他們，總不成叫80歲老母還幫忙煮飯跟打掃房間吧！
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