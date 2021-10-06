名家論壇》吳崑玉／歷史應該是面鏡子　不該是條繩子

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所以每次遇上歷史課本爭議，我總是笑笑的答:「吵這個有何意義？一畢業都還給老師了。」為了塑造民族情感，所有國家都只能依據某種「史觀」，截取部份史實，編造屬於自家的神話。「你讀的地理已成了歷史，你讀的歷史根本就是小說。」並不是一國一地的毛病，而是所有想透過歷史教育，把國民塑造成平克·佛洛伊德(Pink Floyd)所謂「牆上的一塊磚」(All in all you're just another brick in the wall)的政權，共同的政治操作手法。
罵台灣教育去中國化史觀的人，不妨看看對岸怎麼操作「唯物史觀」的歷史教科書與歷史材料。2003年，文天祥與岳飛便已不再列為「民族英雄」，理由是56族共和，所以抗元抗金不能算為民族奮戰，從此課本內僅幾句話帶過。抗日是中國共產黨主導打贏的，「側面戰場」比國軍犧牲幾百萬人的「正面戰場」更具決定性？韓戰是美國侵略，完全不提發動韓戰的是北韓金日成。1979年打進越南的「懲越戰爭」改名為「自衛反擊戰」。文革是毛時代對社會主義之路的「艱辛探索」，丟棄鄧小平時代對毛澤東功過的「三七開」。六四是「1989年反革命暴亂」，香港教科書恐怕也得朝此修改。凡是不同於中共官定史觀的全被打為「歷史虛無主義」，余英時罵中共愈近代歷史愈背離史實，相當貼近現實。
換句話說，愈堅信教科書上正確史觀的人，愈不會反體制或反現狀，也愈不可能從史料中尋出特殊的觀點，有所創見。幾乎所有創造性強大的劃時代革命人物和開國元勳，都有著一些獨特的史觀，才能說服眾人，開創新史。
我稱此為一種「孫中山悖論」。當藍營痛批今人不識孫中山時，可曾想過，孫中山小時私塾老師是個煙鬼，犯癮就缺課。他又不愛背書，反愛跟老鄉聊反賊太平天國。老孫13歲跟老哥去檀香山教會學校唸書，才算是正式入學。18歲轉去香港書院受英式教育，自己窩在圖書館讀中國典籍，根本沒受過中國正統儒學教育或史學教育，如此才造就了他許多「融合中西」的「創見」。他的異類教育撞上了清朝氣弱游絲的積弱現狀，與自強運動、百日維新等接連的改革派失敗，訴求革命，贏得眾人認同，才得以創建中華民國。
孫中山可說是當年「嘴砲救國」的典範，黃興等實力派人物才是中國革命的實際推動者。但不得不承認，孫中山的嘴砲很具時代感與世界觀，完全脫離傳統中國「中學為體，西學為用」的窠臼，更足以說服眾人追隨，形成當年的「民粹主義」。反之，如果老孫當年循著正常科舉八股讀書寫字，養成正確史觀，這輩子怕是根本不會有任何革命的念頭，今天說不定咱們還在綁辮子。如果我們仍這麼堅持孫中山理論萬歲聖明，說不定就會掐死下一個孫中山。
所以，歷史教育爭議的爭點，不該僅限於統獨意識型態的爭奪，因為連對岸都在抹滅史實。歷史教育更該思考我們該跟學生們說那些故事？讓他們更瞭解人類社會的演化過程，更有興趣去探索萬事萬物的來源，更有趣的瞭解身邊世界形成的因果，也更能掌握各種史料素材，形成自己獨特的觀點。
以我個人而言，相當偏好「年鑑學派」那種細碎的器物史，與將中國史或台灣史放在世界史架構中的新史學論述。從這些著作，我可以理解餐桌上的麵包，回味著小麥的馴化與運送。市場與貨幣可能在特洛伊時代便已在東西方貿易中自然生成。原來高跟鞋是蒙兀兒帝國貴族怕踩水發展出的矮子樂，傳到鄂圖曼帝國再傳到歐洲，為了騎馬踩馬蹬方便才切出個A字跟的。絲路才不是中國人的偉大發明，粟特人與中亞商旅經營近千年的家族商務網絡更是絲路的核心，甚至是上古北方大國掌握馬匹、戰車、金屬工藝的主要技術來源。熱蘭遮城為什麼建在一個狹窄半島上還是那種形狀？可以追溯到三千多年前腓尼基人的泰爾、熱那亞人的卡法、葡萄牙人的果阿、荷蘭人的巴達維亞、與義大利人的五角稜堡。這個世界在沒有現代國家之前，人們就已經發展出林林總總的生活方式與科技應用，應對各種現實挑戰與威脅。這個世界的前進，並不是依賴什麼偉大英明的君王，而是無數頭腦的激盪，與跳脫傳統思維的不斷創造。
換句話說，藍營的膜拜孫中山，與綠營的消費二二八，同樣都僅具有為現實政治服務的意義，卻沒有讓學子們更深入理解人類社會演進，更廣闊看待身邊事物的功能。如果我們希望未來的台灣子弟更有創造力，便該教給他們更多的線索，去探究事物的原理，去設身處地思考，如果你是亞歷山大或那些英雄偉人，當下面對麻煩情境，你會做出什麼決定？
歷史應該是面鏡子，讓我們鑑往知來。歷史不該是條繩子，讓過去的愛恨情仇，綁住我們的手腳與思緒。世界一直在前進，人們的價值觀也一直在改變，現在講述文天祥的故事，可能後面要加上1995警語。為那些小說般的歷史故事爭得頭破血流，何必呢？跟美女聊聊腳上高跟鞋的歷史，一點也不虛無，而且，這樣的談話，不是比較愉快嗎？
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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