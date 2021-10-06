大新竹合併議題延燒 徐國勇：先建立跨域合作循序推動
立法院內政委員會今（6）日進行「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」報告，內政部長徐國勇表示，行政區劃不宜採一步到位，應由下而上循序推動，先建立跨域合作，再進行行政區域調整。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-06 11:11:41｜2021-10-06 11:40:10
針對大新竹合併升格議題，徐國勇報告指出，由於城鄉環境不同、產業集中發展、公共建設興建、交通運輸完善與民眾生活追求，認為區域間人口快速流動，人口分布與都市型態產生劇烈變化，難以單純人口的多寡與面積規模作為區域參考標準。
徐國勇認為，台灣未來行政區劃應在資源利用效率、行政效能、社會公平、環境保護與全球競爭力之前尋求平衡，引導地方行政區域重新形塑，行政區劃不宜採一步到位，應由下而上循序推動。
因此，徐國勇強調，行政區劃應採重整方式，時間進程上宜以充分建立共識為前提，鼓勵直轄市、縣與鄉先建立跨域合作再進行行政區域調整。
行政院副秘書長何佩珊報告表示，《行政區劃法》草案歷經28年、5度進出立法院都無法通過，最新版本改名為《行政區劃程序法》草案。行政區劃是複雜、困難的問題，如果真的要執行縣市合併升格、行政區劃等，不只要考慮民意，朝野是否能攜手合作也是關鍵因素。