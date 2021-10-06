《海岸村恰恰恰》有感！個性不一樣沒關係　仍舊好好相愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
無論性格相似或是互補都不重要，超過五百位網友認為，重要的是對於一些價值的認同和共識，兩個人在一起有相同的觀點才能細水長流。
個性差異大或是相似，有好有壞，然而會影響兩個人在一起的契合度和三觀有關係，這三觀就是人生觀、消費的觀念以及對於事情的觀念。
就像韓劇《海岸村恰恰恰》裡面有一段我超喜歡的，就是女主角和男主角告白時說的一段台詞：
「我喜歡你，我是一個會把人生時間表，規劃到99歲的計畫型人格。我是討厭越線的個人主義者，而且喜歡昂貴的鞋子，應該和你完全相反吧！無論是在血型契合度還是性格分類上，我們應該沒有一項合得來，我們就像吃磷蝦的企鵝和獵捕海獅的北極熊一樣天差地遠，但是那些我都不管。」這段我看了很感動，主要是我和老公也是如此，我們喜歡的很少相同，甚至連吃的東西也很少相似的，我討厭的食物是他的最愛，我最愛的食物則是他非常討厭吃的，甚至都不碰。然而，我們還是相遇相愛了！這就是緣分的奇妙，當然對於一些觀點我們也是差異很大，但我認為夫妻就是需要磨合，畢竟在這個世界上連血濃於水的親人都會吵架、都會不合了，何況是從小到大生長環境不一樣的夫妻。
想法和觀點不同，絕對不是要一方無限的包容和忍讓，兩個人想要穩定的走下去，絕對要有共識磨合彼此的觀點，雙方都必須要讓步這樣才能夠安穩的走下去！
通常對男生來說，他們看中的是事情的本身，很少用感性的觀點去看一件事，但對女生來說，無論爭執或是兩個人在意的點，女生在意的通常是情感的面向，於是會發現男女生吵架，明明是同一件事卻總是談不合。
夫妻兩個人生長環境、家庭教育都不同，當然觀念不可能一樣，如果又剛好和長輩一起住，彼此的爭吵可能會更兇，這時候一定要溝通不能用沒事掩蓋，觀念不同這種想法是不可能消失的，如果一直當沒事繼續下去，遲早會釀成大爭吵的，如果你覺得和對方觀念不同，不妨心平氣和的找個方式，好好的和對方討論彼此的想法，越早處理差異是越好，有時候夫妻會因為害怕爭吵而選擇忍讓，久了不解決反而更難解決。
婚姻相處最重要的就是照顧自己的需要、也照顧對方的感受，照顧自己的需要，如此你才能活得有自信、活得開心，照顧對方的感受，這樣對方才能感受到你的愛和包容，對於一些爭執才能相讓一步！
FB_薇薇weiisly
IG_weiisly88