把五倍券再放大！Gogoro 年末壓軸 購車 3 萬有找
回顧過去幾個月，全民都在恪守防疫，對於飲食、消費、旅遊等生活日常近乎從簡，但隨著國內疫情趨緩，各種紓困方案陸續啟動，像是五倍券、加碼券，地方補助等，許多人已迫不及待要來場「報復性消費」！而年底是許多人思考汰舊換新的時候，對此電動機車品牌 Gogoro 宣布啟動「 Gogoro Super Sale 超級購車季」，強檔優惠四重奏，最低不到 3 萬元，就能入手Gogoro 車款，輕鬆抓住 2021 年底購車旺季的尾巴！
生活中心/綜合報導
2021-10-06 12:30:00
創立滿 10 年的 Gogoro，為台灣電動機車產業與市場帶來快速的成長，Gogoro 也在今(2021)年加入了 Gogoro VIVA MIX 及 Gogoro VIVA XL，完整了整體車系。Gogoro 提供豐富完整的產品車系 (Gogoro 1、2、3系列、Gogoro VIVA 系列以及 S Performance 系列)，滿足不同族群的消費需求。而每到年底就是許多消費者最關注的購車旺季，Gogoro 看準疫情所帶來的衝擊，以及即將開跑的五倍券，破天荒推出超狂振興方案，即日到10月31日，購買 Gogoro 電動機車，就可以享有首年 12 個月電池資費折抵 299 元，等於回饋了3,588元，如果再選購指定車款再扣除政府補助，最低入手價只要29,980元。
一年一度的年底壓軸可不僅如此！為配合振興五倍券登場，桃園市政府也祭出振興加碼方案，只要在10月8日到12月31日，使用金額 5,000 元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，汰舊換新電動機車，可獲得既有最高 9,000元 補助外，還可再獲得 7,000 元加碼補助金。若含中央補助金，桃園市民汰舊換新入手電動機車最高可獲得26,000元補助，加碼超給力。
2021年的確與往年不同，許多夢想、計畫也都受到打亂延遲，所幸國人努力堅守，如今迎來先苦後甘，終於在年末盼到許多放寬與振興，台灣電動車龍頭Gogoro 也在這一年默默堅守崗位，替消費者打造更多服務與優化，在五倍券上路前夕，第一時間加碼「 Gogoro Super Sale 超級購車季」，攜手政府推各項補助。為了讓消費者購車減輕壓力更有感， Gogoro 指出，如果選購指定車款，還可以享有「36 期真 0 利率」貸款方案。以及在10月4日至12月31日選購Gogoro 全車系車款並「全額使用」睿智分期專案四選一，包含零頭款全額貸、銅板入手專案、0 元入手輕鬆購車與真零利率方案，任一貸款方案購車者，都有機會抽到總價值10,764元的「三年電池資費 0 元起」最大獎，現在立即行動！讓你的五倍券再放大！
詳細活動資訊，請參考官網：https://letsgogo.ro/3FbsMXr