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朱立倫任立委質詢率低　基進：說要罷免陳柏惟沒道理

▲陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來陳持續勤跑基層，爭取鄉親支持。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來陳持續勤跑基層，爭取鄉親支持。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-06 11:27:50｜2021-10-06 11:44:01

國民黨主席朱立倫稱台灣基進立委陳柏惟「0提案」，遭到打臉，台灣基進更表示，若朱立倫今（6）日下班之前不道歉，將會提告；現有網友再翻出朱立倫過去擔任立委時期，整個會期委員會0質詢，法律主提案也一樣掛0，引發議論。對此，陳柏惟團隊執行長李雨蓁今日表示，朱立倫過去多次落跑，現在以抹黑、造謠方式要罷免出席率百分之百、從來沒有請假過的陳柏惟，這是非常沒有道理的。

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▲陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，（圖／陳柏維辦公室提供）
▲陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，落跑多次的國民黨主席朱立倫以抹黑、造謠方式要罷免出席率百分之百、從來沒有請假過的陳柏惟，這是非常沒有道理的。（圖／陳柏惟辦公室提供）
倫敦政經學院碩士生黃韋鈞在臉書披露，朱立倫「做不好，做不滿」的陋習，從其擔任立委時期就養成了。當選桃園縣第4屆立法委員的朱立倫民國88年2月1號上任，但不到原本任期的91年1月18號，就匆匆在90年12月20辭職銜接桃園縣長職位。

黃韋鈞接著說，若再查一下朱立倫的任內表現，由於第7次修憲前，立委任期1屆3年，總共6個會期，朱在前5個會期的表現就跟現在正常的委員一樣，該去質詢的、該提法案的，都算有做。但從90年9月18日的第6屆開始，朱的表現卻虎頭蛇尾，除了9月18日總質詢有出席之外，其委員會發言記錄停留在90年6月27日的財委會法案審查，第六會期0質詢；另黃韋鈞也提及，在法律主提案上，最後一案更停在是5月4日所提的《金融控股公司法草案》，然後第六會期一樣直接掛0。預決算審查會議則是直到12月中才有5次發言記錄，應該是選完縣長後回到立院留下的紀錄。

黃韋鈞批評，從7月到12月，先不算公費助理跟其他零零總總的補助，光是立委本身薪資，朱立倫半年來總共領了國家大約100多萬薪水，卻從頭到尾就只到立院開過僅僅6次會，現在卻稱陳柏惟是0顆星、0提案、0通過的「三0立委」零立委，沒想到打臉到自己，「若真要罷免，朱主席第一個該罷的就是當初無心工作、擺爛的朱前立委吧？」

陳柏惟團隊執行長李雨蓁對此也回應表示，朱立倫有一個非常俏皮的綽號叫做「落跑王」，他在擔任桃園立委時落跑選縣長，當桃園縣長落跑做行政院副院長，擔任新北市長則是去選總統，朱立倫其實是前高雄市長韓國瑜落跑的前輩，對於這樣的前輩在全台謝票時，以抹黑造謠方式要罷免出席率百分之百、從來沒有請假過的陳柏惟，這是非常沒有道理的。

李雨蓁也說，希望朱立倫可以認知，身為黨主席是要帶領國民黨前進，而不是傾全黨之力欺負最小在野黨立委陳柏惟，況且真正落跑過3次、不顧民生、不顧民意的人，應該是朱立倫自己。

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