朱立倫任立委質詢率低　基進：說要罷免陳柏惟沒道理

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黃韋鈞接著說，若再查一下朱立倫的任內表現，由於第7次修憲前，立委任期1屆3年，總共6個會期，朱在前5個會期的表現就跟現在正常的委員一樣，該去質詢的、該提法案的，都算有做。但從90年9月18日的第6屆開始，朱的表現卻虎頭蛇尾，除了9月18日總質詢有出席之外，其委員會發言記錄停留在90年6月27日的財委會法案審查，第六會期0質詢；另黃韋鈞也提及，在法律主提案上，最後一案更停在是5月4日所提的《金融控股公司法草案》，然後第六會期一樣直接掛0。預決算審查會議則是直到12月中才有5次發言記錄，應該是選完縣長後回到立院留下的紀錄。
黃韋鈞批評，從7月到12月，先不算公費助理跟其他零零總總的補助，光是立委本身薪資，朱立倫半年來總共領了國家大約100多萬薪水，卻從頭到尾就只到立院開過僅僅6次會，現在卻稱陳柏惟是0顆星、0提案、0通過的「三0立委」零立委，沒想到打臉到自己，「若真要罷免，朱主席第一個該罷的就是當初無心工作、擺爛的朱前立委吧？」
陳柏惟團隊執行長李雨蓁對此也回應表示，朱立倫有一個非常俏皮的綽號叫做「落跑王」，他在擔任桃園立委時落跑選縣長，當桃園縣長落跑做行政院副院長，擔任新北市長則是去選總統，朱立倫其實是前高雄市長韓國瑜落跑的前輩，對於這樣的前輩在全台謝票時，以抹黑造謠方式要罷免出席率百分之百、從來沒有請假過的陳柏惟，這是非常沒有道理的。
李雨蓁也說，希望朱立倫可以認知，身為黨主席是要帶領國民黨前進，而不是傾全黨之力欺負最小在野黨立委陳柏惟，況且真正落跑過3次、不顧民生、不顧民意的人，應該是朱立倫自己。