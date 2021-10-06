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中央鬆綁防疫措施　侯友宜：新北隨時繃緊防疫神經

▲侯友宜今（6）日強調，中央的規定市府一定尊重，新北會守住境內管控的防線，也期待境外管控更嚴謹，避免造成境內被傳染之虞。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜今（6）日強調，中央的規定市府一定尊重，新北會守住境內管控的防線，也期待境外管控更嚴謹，避免造成境內被傳染之虞。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-06 12:30:26

中央從10月5日起陸續放寬防疫的管制措施，包括餐飲內用不限隔板等；對此，新北市長侯友宜今（6）日強調，中央的規定市府一定尊重，新北會守住境內管控的防線，也期待境外管控更嚴謹，避免造成境內被傳染之虞。

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新北市政府衛生局長陳潤秋今日在因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第245次的應變會議，說明「全球新型冠狀病毒肺炎Delta 變異株疫情概況」時表示，全球疫情近期每日確診數有下降趨勢；歐、美疫情仍嚴峻，而俄羅斯數百萬名學生重返校園後，日增死亡數逾850例創新高，已加強落實戴口罩等措施。

侯友宜說，中央放寬防疫管制措施，讓民眾回到安全新型態的生活，是勢必要走的路，但依國外疫情確診的現況，大部分為群聚場所未保持社交的距離，境外進入台灣被篩檢確診者人數多，且病毒基因定序大多是Delta病毒，仍要注意；阻絕於境外的防線一定要守住，如果沒有守住就要管控境內、全力迎戰。

侯友宜指出，目前疫情穩定掌控，中央逐漸鬆綁管制措施，讓民眾回到安全的新型態生活，慢慢地與病毒共存；不過，新北仍隨時繃緊防疫的神經，口罩戴好、病毒不會到，「口罩是最好的第3劑疫苗」，如果無法保持社交距離，即便實施人流管控，仍建議戴上口罩。
                                      
侯友宜認為，中央公布餐廳內用不限制隔板或1.5公尺間距等放寬的措施，會尊重中央公告為主，但地方仍會訂定一些防疫的指引，請民眾務必配合相關配套；此外，中央宣布視聽歌唱業、資訊休閒業可申請復業後，目前已3家提出申請，未來將貼示核准公文，讓消費者清楚場所經檢查通過後才准予復業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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