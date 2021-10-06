中央鬆綁防疫措施　侯友宜：新北隨時繃緊防疫神經

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，中央放寬防疫管制措施，讓民眾回到安全新型態的生活，是勢必要走的路，但依國外疫情確診的現況，大部分為群聚場所未保持社交的距離，境外進入台灣被篩檢確診者人數多，且病毒基因定序大多是Delta病毒，仍要注意；阻絕於境外的防線一定要守住，如果沒有守住就要管控境內、全力迎戰。
侯友宜指出，目前疫情穩定掌控，中央逐漸鬆綁管制措施，讓民眾回到安全的新型態生活，慢慢地與病毒共存；不過，新北仍隨時繃緊防疫的神經，口罩戴好、病毒不會到，「口罩是最好的第3劑疫苗」，如果無法保持社交距離，即便實施人流管控，仍建議戴上口罩。
侯友宜認為，中央公布餐廳內用不限制隔板或1.5公尺間距等放寬的措施，會尊重中央公告為主，但地方仍會訂定一些防疫的指引，請民眾務必配合相關配套；此外，中央宣布視聽歌唱業、資訊休閒業可申請復業後，目前已3家提出申請，未來將貼示核准公文，讓消費者清楚場所經檢查通過後才准予復業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。