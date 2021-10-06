昔因台語罵邱國正「鴨霸」 陳柏惟今中文質詢兩人互動佳
立法院國防外交委員會與財政委員會聯席會，今（6）日上午審查《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案。而在審查前，國防部長邱國正等人也接受立委質詢，其中外界關注的，莫過於基進黨立委陳柏惟的質詢階段。由於日前陳柏惟在質詢邱國正時，堅持全程使用台語質詢，雙方更因此在立法院唇槍舌戰。不過今天質詢時，陳柏惟幾乎全程使用中文質詢，與邱國正的互動也相對和平許多。
記者丁上程／台北報導
2021-10-06 12:41:44｜2021-10-06 12:41:58
陳柏惟27日上午在立法院外交國防委員會質詢國防部長邱國正時，雙方因為台語質詢而在言詞上有數度交鋒。陳柏惟除了質疑邱國正明明聽得懂台語卻裝不懂，甚至批評他「很鴨霸」；邱國正則稱「用同樣的溝通工具會比較方便」，自己只是好心相勸。而陳柏惟也在當日晚間在臉書上PO文致歉，表示是國防部、立法院以及自己三方認知不同。
而今天的陳柏惟一改27日時搶在第4位質詢，而是選在中段第14名質詢的委員，似乎相對低調許多。而一上台陳柏惟也友善地與邱國正相互寒暄，之後就幾乎全程使用中文質詢，雙方互動也比前一次質詢時平和許多。
而陳柏惟在質詢過程中，唯一使用到台語的部分，僅只有詢問邱國正是否可以用「因應共軍這邊，有可能對海軍與空軍的戰力加強，所以政府需要編列這筆預算來增加國防安全。」來跟支持者解釋國防預算的增加？而這段質詢中唯一使用台語的部分，也獲得邱國正的正面肯定，並表示「當然可以，委員這樣表達就很好啦，就讓人覺得很清楚。」