談感情只追求「穩定」？其實是害怕改變而選擇自欺欺人！

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一個人過小日子時，就夠你擔憂煩心，更不要說，當你的生活加入了另一個人來攪和，好的時候，當然相安無事快樂加倍；而想當然，壞的時候，也絕對是痛苦加乘，問題更加複雜難解。想在感情裡追求一個人時，所無法擁有的內心安定感，那終究是可遇不可求，甚至徒勞無功且讓你心更累的事。
2、承諾穩交、結婚，只是一樁沒有理賠的感情保險！
每回談感情，不問對方適不適合、是不是真心喜歡，反而只一味追求對方是否能給出「穩交」的感情承諾，好讓你內心能因此得到心安的保障？
無論是口頭肯首的交往承諾，或甚至是兩方說定的結婚紙上契約，愛情裡的承諾，終究都只是一項沒有理賠的感情保險。他若真喜歡你，無需承諾，愛到心裡最深處，甚至會願意為你擋死；相反的，一個不愛你的人，哪怕過去再多的口頭保證與紙上約定，都是枉然。愛與不愛，從來都不是誰能給出保證，人心會變，誰也沒個準，下一刻誰會先變心選擇轉身離去，追求虛無的契約式穩定，而去忽略真實的相處感受，那終究是自欺欺人且不切實際。
3、追求「穩定」，讓你因害怕改變而選擇自欺欺人！
人天生喜歡規律、穩定且可預期的事物，套用在感情上亦然。談戀愛過分追求內心的穩定感，跟他在一起養成了某些兩人專屬的共同習慣、適應了對方長期在身旁的日子，久之，哪怕內心深處早已自知，眼前這個人早已不愛你、他不是那個對的人，甚至明白這段關係對你有害。縱使如此，依舊不願脫離長期在感情裡養成的「穩定」，很可能選擇不願意去點破問題、做出改變，甚至不敢勇敢離去，而這類盲目追求穩定的堅持，長遠來說，終究對你有害無益。
原文授權轉載自ＭＦ變型男
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