Ubisoft又來送！《火線獵殺》初代＋續作DLC限時免費領
隨著 Ubisoft 的《火線獵殺》系列於迎來 20 周年，官方慶祝周年紀念展開了《火線獵殺》20 週年大贈送，2001 年初代《火線獵殺》限時免費領取，並加送《火線獵殺：野境 - 魅影墜落》與《火線獵殺：絕境 - 深層政府冒險》兩個續作 DLC 擴充內容，兌換時間即日起至 10 月 12 日凌晨 1 點止。
記者吳柏勳/綜合報導
2021-10-06 12:58:40
根據官方《火線獵殺》20 週年大贈送公告，這次為慶祝 20 周年紀念而推出的限時免費下載，除了上述三個遊戲內容外，還會贈送三款來自經典《火線獵殺》遊戲的塗裝。從 11 月 2 日開始，玩家可以免費兌換三個全套裝備組，分別是：《火線獵殺：先進戰士》的「史考特．米切爾」裝備組、《火線獵殺 2》的「雅利希亞．戴茲」裝備組，以及《火線獵殺：未來戰士》的「約翰．科扎克」裝備組。
不過須另外注意的是，《火線獵殺：野境 - 魅影墜落》與《火線獵殺：絕境 - 深層政府冒險》兩款 DLC 擴充內容，皆玩家需要擁有《火線獵殺：野境》、《火線獵殺：絕境》本體才能安裝並遊玩送出的兩款擴充內容。至於兌換方面，皆可透過「《火線獵殺》20 週年大贈送」活動網頁或 Ubisoft Connect 來免費取得。