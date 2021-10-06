認10年前肇逃！陳柏惟：事實非抹黑、應該罷免案區別來看

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陳柏惟說，這件事事實上就是做錯了，自己當時身兼2份工作，通常工作到深夜或凌晨，那天是凌晨六點，要從鹽埕區回到當時鳳山的家中，回程的路上疲勞駕駛，因此發生擦撞，接獲警方通知後馬上到案，酒測值是0。
陳柏惟說，這是一件對自己人生影響蠻大的事情，他認為，勇敢面對是最好的做法，影響蠻多自己的人生價值觀，事後不管偵查庭跟法院，他都坦然面對，也積極尋求當事人和解。
陳柏惟說，拜託大家，真的不要打擾當事人家裡，對他們家來說已經放下了，在和解的內容中，他們認為該說的都說了，就是有這樣一件事情。
陳柏惟說，這不是抹黑，而是事實，但是要跟罷免案有一定的區別來看。當時自己無立委身分，也還不是那麼成熟，這件事情之後自我反省，人生有一些事情應該要調整，直到後來也參政這些東西相信選民能夠理解。現在罷免案滾滾而來，造成大家擔心，自己感到非常不好意思。
陳柏惟強調，罷免案本來就是由選民來決定，該有的東西就有，沒有的東西就沒有，或許會影響罷免案的結果，但是他認為，現在專注立委工作的本質上。相信從政路上，自己路線堅定，面對事情的處理態度勇敢誠實，大家會接受，也能理解這樣的狀況。
陳柏惟說，事發過程中，自己學習成長，也尋求和解跟道歉，他要保護的就是對方的家人。而這件事跟罷免案應該分開來看，他不會用這件事情做政治攻擊別人，也不希望罷免案把過去陳年往事拖進來講，當事人家屬最擔心的就是影響他們。
陳柏惟也說，自己跟當事人家屬都有聯絡，剛剛才再跟對方說不好意思，對方就是請求不要打擾，「我永遠都虧欠他們家，但從幾次對話下來，沒有打壞關係」。