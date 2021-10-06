獨／賀柯以柔43歲生日　郭宗坤：仍盼一家人團圓

女星柯以柔從綜藝咖轉型成團購達人「柔媽咪」，親切可愛的模樣，深受媽媽族群喜愛，一年團購業績破千萬，她3日慶祝43歲生日，帶著父母、小孩赴宜蘭知名酒店遊玩，一家溫馨和樂，獨缺廚師老公郭宗坤的身影，兩人離婚官司纏訟4年，二審結果尚未出爐，郭宗坤仍在私人臉書祝福老婆「 生日快樂，平安喜樂」，流露期盼一家人團圓的夢想。

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▲柯以柔慶祝43歲生日，一家人到宜蘭旅遊。（圖／翻攝柯以柔FB）

柯以柔和郭宗坤2011年結婚，育有3名子女，2017年因爆出男方與員工私交甚密，讓婚姻走上法律一途，一審宣判柯勝訴離婚，郭決定再上訴，二審結果預計年底出爐。近日他在FB連續貼文祝賀柯以柔生日，並表達對她的思念，「時間沒有讓我忘掉一個人，反而印證了我有多愛一個人，有多懷念一個人」，面對《NOWnews今日新聞》採訪，他無奈表示婚外情案件是場烏龍，雙方沒有交惡，想復合但不能單方面懇求，決定權在女方手上，「如果她有好對象我也會祝福」。





目前郭宗坤每兩週才能和小孩共度周末，一個月見面4天，疫情期間長達2個多月沒碰面，孩子沒有手機聯繫，只能靠女方傳幾張照片思念，當爸的心情頗為無奈，上週輪到他照顧小孩，適逢柯以柔生日，他主動更改時間，讓母子辦了場美好慶生會。郭宗坤說，即使打官司，彼此仍會為兒女考量，協調見面時間，不會在孩子面前說對方壞話，尋求最好的相處模式。





「時間久了，愛情沒有改變，她在我心裡很重要，也還是家人，是小孩的媽」，對比柯以柔常曬一家人合照，郭宗坤顯得形單影隻，他表示自己身為廚師以專業為主，社群多是料理畫面，能體諒女方工作需求，「她是公眾人物，我是認同的，我偶爾PO小孩照片，畢竟要保護小孩，安全比較重要」。





▲郭宗坤的餐廳因疫情生意受影響，解封後趨於好轉。（圖／翻攝郭宗坤FB）

近年疫情影響餐廳生意，產生經濟危機，郭宗坤還因心臟疾病，差點面臨換心手術，一度水腫了30幾公斤，被醫師提醒先寫遺囑，現在病情趨於穩定，甩肉了11公斤，解封後業績也好轉。他從樂觀方面思考婚變，「如果沒有發生這件事，我可能活不下來，也算因禍得福」。他反省過去太投入工作，忽略照顧家庭責任，沒有適度陪伴，婚變自己要負一半以上的責任。





4年前被週刊爆出偷腥歷史，官司還未落幕，儘管連朋友都勸分開，郭宗坤還是盼二審官司還他清白，能夠一家人團圓，他感性透露孩子會對自己說「我們好愛爸媽，為什麼要分開，如果你們在一起，我會非常開心」，不管二審結果如何，子女的權益最重要，他認為養孩子不是只給扶養費，而是希望能多見面，怕孩子上了國中就不理人。



