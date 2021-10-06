高鐵延伸四城站　藍黨團批罔顧民意：民進黨地皮炒夠没？

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黨團總召費鴻泰指出，此案立法院院長、正國會龍頭游錫堃及英系大老都公開質疑交通部長王國材的專業能力，並放話要求撤換交通部長王國材，屆時可能場址又將變更，「民進黨忙著派系權力鬥爭還是炒作地皮？」
費鴻泰總召進一步表示，高鐵現在資本額4500億到5000億元，增加1700億元的投資，會不會影響西部走廊高鐵的票價？學者指出現在北高票價1450元，未來票價可能到2000元，高鐵台北宜蘭段興建完成可以紓解國道五號多少汽車的運量？這些都涉及專業評估。
曾銘宗委員表示，高鐵延伸宜蘭大方向是支持的，但是有二個疑問，首先興建總經費1700億元，為何没有做可行性評估？卻直接進入綜合規劃階段。政府重大興建計劃超過10億都要進行可行性評估，該案卻没有可行性評估，直接進行規劃引發很多學者反彈，有嚴重瑕疵。王國材上任後變更設站地點，未與縣府溝通，也未與地方民代溝通，甚至立法院長游錫堃院長都出面質疑王國材部長專業。
副書記長洪孟楷表示，支持重大建設嘉惠宜蘭鄉親，但反對假重大建設之名，行圖利自己之實。要問的是高鐵延伸案，是為了宜蘭人的交通？還是要讓少數人從中獲利？縣府、前代縣長、地方民代、現任立法院長游錫堃都反對設站四城，憑空出現，到底是誰主導？誰施壓？呼籲民進黨不要因為派系鬥爭而罔顧專業。
洪孟楷表示，王國材在林佳龍部長任內是次長也是決定設在宜蘭站，今年五月王國材部長新上任在立法院交通委員會答詢也是表示宜蘭站也是最優先考量，為何不到三個月，八月份就變成四城站變為優先考慮？
洪孟楷進一步指出，王國材在林佳龍部長任內不是路人甲是次長，難道次長上任部長就可以將前任部長的決策完全推翻？已無交通專業可言，不要只是對王國材施壓，換了一個王國材，還有千千萬萬配合上意的王國材。