接貸款電話爆粗口！男星道歉了　「答應銀行2件事」

金曲歌王蛋堡昨（5）日在社群媒體上抱怨接到自稱是知名銀行的電話，對方詢問是否有貸款需求，他拒絕後反被對方嗆聲，他因此動怒發文爆粗口，引起討論。而許多銀行內部員工趕緊私訊蛋堡還原真相，蛋堡得知後也在社群媒體上道歉。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-06 14:05:25
蛋堡昨天在IG發文提到接到自稱是玉山銀行行員的貸款電話，他直接拒絕對方，沒想到對方竟然繼續追問，甚至嗆他「你可能幻想太多，好可憐喔！」讓蛋堡暴怒罵髒話，還點名玉山銀行，要求銀行出面解釋。
有粉絲同時銀行行員看到蛋堡的發文後，私訊蛋堡提到：「最近我們很常被冒用名義去電話行銷，如果沒成功，都會罵髒話什麼的。」並希望蛋堡能提供接到的電話號碼，「如果不是玉山，我們可以報165處理；如果是，我們也可以知道是哪間分行打的。」
時隔數小時後，蛋堡再度於IG限時動態發文，他透露有很多銀行行員私訊他，就連警察都來詢問要不要報案，因此他認為那通電話應該是假的，所以他誠心道歉，「玉山，我也常常被誤認是stu sis，所以我懂這種被誤會的困擾，對不起。如果你們想找我拍防詐騙廣告，我一定會接的，當然也一定會收費，不然沒法變超有錢，同時我也保證，下次再接到謊稱玉山銀行的電話，我一定會先罵髒話再掛掉，幫你們出口氣！」