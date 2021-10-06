快訊／防疫有成！連續一周本土+0

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國(3例，案16373、案16374、案16376)、南非(案16375)入境，餘1例調查中(案16377)，入境日介於今(2021)年9月14日至9月26日。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,507,972例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,490,728例排除)，其中16,267例確診，分別為1,632例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。
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