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第11輪疫苗採分流預約　15日開放接種首劑BNT、第二劑AZ

▲指揮中心今日公告第11輪疫苗預約與接種對象。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今日公告第11輪疫苗預約與接種對象。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-06 14:24:34｜2021-10-06 14:38:15

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」已於今日中午12時停止意願登記進行結算，第11期預約將提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，並採分流方式預約。

預約分流時間提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送，BNT為10月10日14時起、AZ為10月11日14時起，預約時間BNT第一劑為10月11日上午10時至10月13日中午12時；而AZ第二劑：10月12日上午10時至10月13日中午12時，施打期間則是10月15日至10月21日。

資格對象為10月6日中午12時前完成意願登記者。包含7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾，預約接種第二劑AZ疫苗，7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，預約接種第二劑AZ疫苗。

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▲第11期BNT第一劑、AZ第二劑預約分流。（圖／指揮中心）
▲第11期BNT第一劑、AZ第二劑預約分流。（圖／指揮中心）
另外，在10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，可接種第一劑，對象包含47歲以上民眾、12至22歲民眾、18歲以上第9類對象。

指揮中心說明，預約分流有助於讓預約過程更順暢，請符合上述預約資格民眾依期程分流進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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