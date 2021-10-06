第11輪疫苗採分流預約　15日開放接種首劑BNT、第二劑AZ

預約分流時間提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送，BNT為10月10日14時起、AZ為10月11日14時起，預約時間BNT第一劑為10月11日上午10時至10月13日中午12時；而AZ第二劑：10月12日上午10時至10月13日中午12時，施打期間則是10月15日至10月21日。
資格對象為10月6日中午12時前完成意願登記者。包含7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾，預約接種第二劑AZ疫苗，7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，預約接種第二劑AZ疫苗。
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指揮中心說明，預約分流有助於讓預約過程更順暢，請符合上述預約資格民眾依期程分流進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。