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掰了扯鈴王子！張文綺與國軍「有私交」　曝私下相處細節

▲張文綺認了與國軍有私交。（圖／記者葉政勳攝）
▲張文綺認了與國軍有私交。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-06 16:34:49｜2021-10-06 17:14:47

30歲的藝人張文綺前陣子才剛結束與「鮮肉扯鈴王子」紀詠勳的姊弟戀，目前對方遠赴大陸發展，而她則是加入新節目《能戰！全民新視界》體驗軍隊生活。張文綺今（6）日與郭彥均、大牙和壯壯參加節目開播記者會時，被問到感情狀況，她自爆在錄影過程中，結識了不少國軍，到現在也還有聯繫，更透露與他們私下的相處細節。

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▲郭彥均（左起）、張文綺、大牙和壯壯參與新節目《能戰！全民新視界》體驗軍隊生活。（圖／三立提供）
▲郭彥均（左起）、張文綺、大牙和壯壯參與新節目《能戰！全民新視界》體驗軍隊生活。（圖／三立提供）
張文綺在《能戰！全民新視界》中接受「加強版」軍事訓練，她今天接受訪問時透露想在32歲結婚，隔年與老公度蜜月後，34歲就想要抱小孩，眼看今年已來到30歲，「人妻計畫」似乎迫在眉睫。張文綺被問到是否有因錄影，而結識不錯的國軍，她笑說私下與軍人、教官們到現在都還有聯繫：「他們知道很多野炊的地方，跟他們在一起可以知道很多的祕境，就會很想跟他們當朋友。」張文綺表示目前沒有任何曖昧對象，也沒有追求者，激動地說：「我還在等，幫我放話一下拜託！」坦言不想要太晚生小孩，因為看到日前林依晨懷孕，就覺得她們非常辛苦，自己根本沒辦法長時間安胎在床。

大牙被問到「做人進度」，她表示一切順其自然，加上目前有接演八點檔，所以比較不適合，而老公也沒有特別給壓力，反而是希望她放鬆心情。月底將滿37歲的大牙，坦言最多再給自己2年的時間生小孩：「如果再沒有生，就是老天爺告訴我這輩子不會有小孩，我覺得還ok。」透露沒有特別去做檢查或是凍卵。

▲大牙自曝「做人進度」。（圖／記者葉政勳攝）
▲大牙自曝「做人進度」。（圖／記者葉政勳攝）


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