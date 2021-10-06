試玩／前進原始現代並存的亞拉！《極地戰嚎6》體驗報導

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UBIsoft 依舊在《極地戰嚎6》展現了驚人的場景設計。綜所皆知故事舞台「亞拉」是參考現實世界古巴而創作出來，因此在亞拉中可以看中南美洲特有的原始與現代共存景象。例如充滿泥濘的泥土路旁邊就是現代道路、原先四周還是一片熱帶叢林，但是走沒幾步就是現代化的軍事設施等等。可以說 UBIsoft 成功把古巴、或者說是一般人想像中的古巴藉由遊戲呈現出來。
至於本作的最終目標當然就是協助亞拉自由民們推翻安東的暴政。，在亞拉這座島上有著許多不同的勢力，身為主角的玩家必須說服各勢力一起加入自由民，過程中會一步一步的了解各勢力背後發生的故事、並剷除該區域的小Boss。雖然目前筆者尚未全破，但可以猜想最後和所有勢力締結深厚的情誼後，就會和安東展開決戰。基本上劇情推進方式與前幾作《極地戰嚎》系列並無太大差異。
地圖上的每個勢力都有一個最大的據點，在該據點玩家可以進行據點、裝備等後勤升級，玩家也可以依據據點特性不同選擇不同的發展設施。除了後勤設施之外，據點也有許多有趣的支線遊戲供玩家推主線推累時轉換心情。另外，在地圖上也有諸如賽車、尋寶等支線任務，且這些任務的獎勵都相當豐富，例如新槍械、或是升級槍枝必須的材料等等，鼓勵玩家多方嘗試。
談到戰鬥，那就得提到本次新增的各種自製武器和大絕招「極品」，自製武器基本上就是各種土炮武器，例如釘槍、噴火槍等等，但就筆者實際用下來，趣味性還是比實用性高一點；不同極品則是有各種不同的特性，有能追蹤敵人位置的火箭、能瞬間癱瘓周遭載具的電磁脈衝攻擊等。且重點是戰鬥中可以隨時更換，對面坦克、直升機多就用脈衝、人員多就用毒氣、火箭等，相當彈性。
但除此之外的戰鬥過程與系列作相比基本上沒什麼太大變化，且通常接到的任務也大部分都是要你前往 A 地點清除掉該地區敵人、接著到 B 在重複一樣的事情。這也算是系列作、且是第一人稱射擊遊戲的通病，也期望未來 UBIsoft 在這部分能開發出不同玩法。
最後來聊聊本作的主角丹尼·羅哈斯與遊戲整體的風格。據筆者過往的經驗，本作是系列作中首次有如此鮮明的個性的主角，不僅幾乎每段過場動畫都會露面說話、打嘴砲，甚至有時候聽到載具的音樂還會跟著音樂哼起歌來。老實說筆者是比較喜歡過往《極地戰嚎》系列較為「無口」系的主角，也能更融入主角的設定中，而不是像本作一樣給筆者一種身為旁觀第三者「看著丹尼的故事」一樣的感覺。
至於本作在劇情中融入的「自由民推翻極權統治」政治思想，看在亞洲玩家眼裡或許更難融入。從遊戲中劇情可以了解，自由民想要民主投票、想要自由，所以起身要推翻安東的獨裁武力統治。但隨著劇情推進，筆者看到的是自由民與各大勢力同樣使用的是以暴制暴的方式來面對他們的敵人，不服從自由民意志的人一律殺光不留。
這樣子的以暴制暴的自由民勢力，推翻安東後真的能實現自由民所謂的民主自由嗎？還是又把亞拉帶向另一個獨裁的開端？習慣了暴力解決問題的自由民如何保證不會像安東那樣高壓統治？自由民是否也妨礙了其他亞拉人的自由？這幾個問題一直存在筆者的心中。
對比現實世界中的古巴， 1959 年卡斯楚兄弟革命時打著的口號就是「建立古巴人的古巴」，歷經 6 年的革命後，終於推翻了獨裁的巴蒂斯塔政權，但又誕生出另一個執政長達 60 年的獨裁政權。或許自由民未來將會如何發展的解答，早就藏在了古巴歷史中也說不定。
哦對了，相信一定也會有玩家和筆者一樣對於為何一心想逃到美國的主角丹尼·羅哈斯為何會如此配合自由民的革命感到不解，那麼不妨在逃到自由民總部時先不要進去和克拉拉講話，而是開著港口的破爛小船駛向一望無際的大海看看吧！