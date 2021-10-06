「全球最強護照」出爐！日本新加坡並列第1 台灣排34名
全球居留權和公民身份顧問公司「Henley & Partners」公布第4季度《2021年全球護照排行》，對全球護照做出排名，前10名幾乎沒有變動，日本以及新加坡以192個免簽國位居第1，台灣以145個排名34名，較上一季微幅下跌3名，中國則是排在72名。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-06 14:55:29
「Henley & Partners」2006年起，以最新HPI指數（亨利與合作夥伴護照指數）對全球護照做出排名。HPI指數是根據國際空運協會（International Air Transport Association，IATA）整理的數據，以各國可享免簽證、優惠簽證或電子簽證的國家來做排名。
日前公開的排名，日本和新加玻以192個免簽國位居第1名寶座，德國則是與韓國以190個免簽國並列第2名，芬蘭、義大利、盧森堡及西班牙並列第3，奧地利及丹麥並列第4，法國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙及瑞典並列第5，在前10名當中，一如往常以歐盟國家為主。
而台灣則是以145個免簽國家排名34名，與上一季度相比，微幅下跌了3名。中國則是以79個國家，排名72名。
《CNN》報導指出，總共199本護照當中，排行榜倒數第1名由阿富汗拿下，僅有26個免簽國，另外倒數9名依序回推為伊拉克、敘利亞、巴基斯坦、葉門、索馬利亞、尼泊爾與巴勒斯坦領土、北韓，共通點是免簽國數量皆為40個以下。
報導中提到，Henley & Partners表示，所發佈的排行未將「臨時限制」納入計算，但在過去18個月以來，全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行影響，出現了許多旅行限制，並且指出，從2006年起監測至今，全球不平等日益加劇，因為最初為了防止病毒擴散而實施的旅行限制，如今卻變成用來抑制來自窮國的人口流動。